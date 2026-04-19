Лукашенко рассказал, когда готов встретиться с Трампом и заключить «большую сделку»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Речь о «большой сделке» идет давно, с первых дней моих переговоров с Соединенными Штатами Америки. Не правда, что я прям горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и вот просто пожать руку Дональду Трампу. Скажу откровенно, приятно было бы увидеть этого человека с глазу на глаз и пожать ему руку. Но это не сама цель, это не главное. Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие. Мне это надо? Надо. Но и деньги неплохо, и оружие неплохо, но я же понимаю, что я в такой ситуации, которая радикально отличается от позиции Зеленского. Мне кланяться и чего-то выпрашивать не надо. Было бы неплохо, но пока обходимся и без этого.

Если американская сторона видит, что завтра будет встреча вассала с императором, этого тоже не будет. Это не какая-то напыщенность, это не петушиная какая-то политика. Нет, это политика реального Президента, который уважает собственный народ. Поэтому я готов к этой встрече, мы готовы. Мы готовы к сделке, но ее нужно подготовить, чтобы там были интересы и Соединенных Штатов Америки, и Беларуси. И американцы должны понять, многие в Европе поняли, что санкции не сыграли своей роли. Мы приспособились, поэтому политзаключенные, санкции, слушайте, это мелочь. У нас гораздо больше вопросов, которые надо урегулировать. И это тема «большой сделки».

Как только мы подготовим на низком уровне это, мы готовы с Дональдом встретиться и подписать это соглашение. Я был бы рад, если бы Дональд Трамп в конечном счете, в конечном итоге за нашими разговорами и переговорами видел гораздо больше. Поэтому, я думаю, это вполне возможно. Может он прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию, это было бы нормально и разумно. Но, по крайней мере, мы будем для этого делать все. Потому что понимаем, если вы договоритесь, американцы с Россией, то для нас это будет в два раза лучше, чем вы договоритесь с нами. Вам надо договориться с Россией, и вы можете договориться, особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но, надо четко понимать: пообещал – надо сделать.

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