7-дневный график работы поликлиник продлится до момента стабилизации эпидситуации

Новости Беларуси. В условиях роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Беларуси работа поликлиник в выходные дни оказалась востребованной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 6 февраля, пациенты также воспользовались возможностью обратиться за помощью к медикам.