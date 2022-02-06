7-дневный график работы поликлиник продлится до момента стабилизации эпидситуации

Новости Беларуси. В условиях роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Беларуси работа поликлиник в выходные дни оказалась востребованной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В условиях роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Беларуси работа поликлиник в выходные дни оказалась востребованной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 6 февраля, пациенты также воспользовались возможностью обратиться за помощью к медикам.
В последние дни Минздрав фиксирует рекордные цифры по новым случаем коронавируса. Семидневный график работы амбулаторно-поликлинического звена будет действовать до момента стабилизации эпидемиологической ситуации. По некоторым прогнозам пятая волна пандемии может продлиться полтора-два месяца.