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7-дневный график работы поликлиник продлится до момента стабилизации эпидситуации

06 февраля 2022 12:02
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Новости Беларуси. В условиях роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Беларуси работа поликлиник в выходные дни оказалась востребованной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

7-дневный график работы поликлиник продлится до момента стабилизации эпидситуации -1

Сегодня, 6 февраля, пациенты также воспользовались возможностью обратиться за помощью к медикам.  

7-дневный график работы поликлиник продлится до момента стабилизации эпидситуации -4

В последние дни Минздрав фиксирует рекордные цифры по новым случаем коронавируса. Семидневный график работы амбулаторно-поликлинического звена будет действовать до момента стабилизации эпидемиологической ситуации. По некоторым прогнозам пятая волна пандемии может продлиться полтора-два месяца.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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