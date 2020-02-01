Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир

Встреча, можно сказать, историческая. И вот пришло время новых серьезных переговоров. Предваряло их неформальное общение. Глава нашего государства и госсекретарь США знакомы давно, но заочно. Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня, при личной встрече, готов абсолютно искренне обсудить все накопившиеся вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики Соединенных Штатов Америки. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее – мало и так далее. Конечно, в течение одного дня вы не изучите все вопросы. Но в первом приближении вы познакомитесь с Беларусью.

Я готов, господин государственный секретарь, обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке наших отношений, и искренне, честно ответить на все вопросы, которые сегодня так или иначе бытуют в истеблишменте Соединенных Штатов Америки. Но вы должны знать, что вы приехали в нормальную страну, где живет нормальный народ и страна, которая готова работать на стабильность и мир.