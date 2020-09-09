«Вы так и не разгадали?» Александр Лукашенко объяснил своё появление с автоматом

Новости Беларуси. Внешний политический прессинг, новая Конституция и статус союзных отношений. Об этом и не только Александр Лукашенко 8 сентября рассказал в большом интервью представителям ведущих российских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не обошлось без личных вопросов. Александр Лукашенко открыто обозначил свою позицию в отношении информационной войны, которую искусственно навязывают белорусам. И рассказал журналистам, как относится к конкретным интернет-вбросам.

Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва»:

Хочу спросить: вы появились вместе с сыном с автоматами. Что это было? Вы какой сигнал кому хотели послать? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы так и не разгадали? Роман Бабаян:

Все гадают, масса версий, поэтому хотим от первоисточника. Александр Лукашенко:

А зря, это очень просто. Что они увидели за час до этого появления? «Дети Президента в Ростове», «Президент бежал», «Президент трус» и так далее. Была такая информация. Скажите, вы на моем месте – какие ваши действия? Роман Бабаян:

Показал бы, что я на месте.