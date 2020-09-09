«Вы так и не разгадали?» Александр Лукашенко объяснил своё появление с автоматом
Новости Беларуси. Внешний политический прессинг, новая Конституция и статус союзных отношений. Об этом и не только Александр Лукашенко 8 сентября рассказал в большом интервью представителям ведущих российских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не обошлось без личных вопросов. Александр Лукашенко открыто обозначил свою позицию в отношении информационной войны, которую искусственно навязывают белорусам. И рассказал журналистам, как относится к конкретным интернет-вбросам.
Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва»:
Хочу спросить: вы появились вместе с сыном с автоматами. Что это было? Вы какой сигнал кому хотели послать?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы так и не разгадали?
Роман Бабаян:
Все гадают, масса версий, поэтому хотим от первоисточника.
Александр Лукашенко:
А зря, это очень просто. Что они увидели за час до этого появления? «Дети Президента в Ростове», «Президент бежал», «Президент трус» и так далее. Была такая информация. Скажите, вы на моем месте – какие ваши действия?
Роман Бабаян:
Показал бы, что я на месте.
Александр Лукашенко:
Я показал, что я на месте. И я не трус. И я не боюсь.
Они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу Независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали, и так, как следует, Дворец Независимости был защищен. Я думаю: я должен посмотреть, что там творится. И вот как только президентский вертолет поднялся, а это буквально, ну вот если напрямую, полтора километра, так было, по-моему, – они побежали. Они начали расходиться.
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Ну, я облетел, посмотрел, как там в городе. Они мне махали – по тротуарам идут, машут, женщины особенно, руками. Я низко опустился на вертолете и смотрел, когда они уходить начали от Дворца Независимости. Но какая-то – обычно, боевиков – кучка осталась. Может быть, несколько разгорячившись, ну, полностью все были вооружены, и смена моя. Там всего в моей смене было три человека.
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»:
Смена охраны?
Александр Лукашенко:
Да, моя смена службы безопасности, которая меня сопровождает везде, это три человека, и старший охраны. И за мной увязалась антитеррористическая группа – тоже, наверное, 3-4 человека, ну, и мой сын. И остальные там, где нужно, были, там бронетехники и так далее.
То есть я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь, и я эту страну буду защищать, чего бы мне это ни стоило.
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