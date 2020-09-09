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СК: в отношении Колесниковой и Знака избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

09 сентября 2020 17:31
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Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Речь об участниках Координационного совета. 

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СК: в отношении Колесниковой и Знака избрана мера пресечения в виде заключения под стражу-1

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Указанные действия совершались с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов. В отношении подозреваемых Колесниковой и Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу.  

# Следственный комитет Беларуси # общество # Сергей Кабакович # Мария Колесникова # Максим Знак # Илья Салей # Фотофакт

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