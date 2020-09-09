СК: в отношении Колесниковой и Знака избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Указанные действия совершались с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов. В отношении подозреваемых Колесниковой и Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу.