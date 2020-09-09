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Петришенко: дадим правовую оценку каждому родителю, который привлекал детей на несанкционированные мероприятия

09 сентября 2020 17:53
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Новости Беларуси. Факты участия детей в несанкционированных митингах получат правовую оценку. Об этом заявил заместитель премьер-министра нашей страны Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственность за привлечение несовершеннолетних к участию в акциях полностью лежит на их родителях.

Петришенко: дадим правовую оценку каждому родителю, который привлекал детей на несанкционированные мероприятия-1

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы в обязательном порядке дадим соответствующую правовую оценку каждому родителю, который привлекал детей на несанкционированные мероприятия. Мы видели примеры школьников 12-13 лет – за них в полной мере несут ответственность родители. Мы посмотрим с точки зрения действующих норм для того, чтобы наш правовой механизм еще большую защиту обеспечивал наших детей и родители не подвергали опасности, мотивируя, а самое главное, умышленно их привлекая для участия в тех или иных незаконных акциях.

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«Дорогие родители, берегите своих детей. Вы должны знать, где они находятся и чем они заняты»

Задержанный 12-летний школьник, который рисовал протестные надписи, пояснил свои действия

# Акции протеста # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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