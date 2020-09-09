Петришенко: дадим правовую оценку каждому родителю, который привлекал детей на несанкционированные мероприятия

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы в обязательном порядке дадим соответствующую правовую оценку каждому родителю, который привлекал детей на несанкционированные мероприятия. Мы видели примеры школьников 12-13 лет – за них в полной мере несут ответственность родители. Мы посмотрим с точки зрения действующих норм для того, чтобы наш правовой механизм еще большую защиту обеспечивал наших детей и родители не подвергали опасности, мотивируя, а самое главное, умышленно их привлекая для участия в тех или иных незаконных акциях.

Читайте также:

Я бы хотел, чтобы родители задумались, зачем берут с собой детей. Мнение, чем опасны несанкционированные массовые мероприятия

«Дорогие родители, берегите своих детей. Вы должны знать, где они находятся и чем они заняты»

Задержанный 12-летний школьник, который рисовал протестные надписи, пояснил свои действия