Александр Лукашенко: «Во что мы превратим Беларусь? Театр военных действий! Столкновение между Россией и блоком НАТО»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выход из ОДКБ: да господь с вами, у нас же всё российское оружие. Возьмём простое, самое простое: выход из ОДКБ – это не по внутрироссийским ценам покупать самолёты и вертолёты, танки, БМП и автоматы, а покупать по мировой цене, если Россия ещё тебе продаст. Ну а потом, Россия продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете, там требования – немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам – для начала. А потом можешь и купить, но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем оружие в России. Будет это армия? Не будет.