Александр Лукашенко: «Во что мы превратим Беларусь? Театр военных действий! Столкновение между Россией и блоком НАТО»

Новости Беларуси. Острые вопросы и откровенные ответы. 8 сентября Президент Беларуси дал большое интервью российским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В двухчасовом разговоре с нашим Президентом журналисты успели задать немало острых вопросов. Многие из них вполне естественно связаны с положением дел внутри страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выход из ОДКБ: да господь с вами, у нас же всё российское оружие. Возьмём простое, самое простое: выход из ОДКБ – это не по внутрироссийским ценам покупать самолёты и вертолёты, танки, БМП и автоматы, а покупать по мировой цене, если Россия ещё тебе продаст. Ну а потом, Россия продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете, там требования – немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам – для начала. А потом можешь и купить, но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем оружие в России. Будет это армия? Не будет.
Ну и потом, знаете, это же жуткая глупость: если только мы сделаем этот шаг, а вы понимаете, что россияне не будут на это спокойно смотреть, потому что, наверное, не очень приятно россиянам, если танки, грубо говоря, будут под Смоленском. И, конечно, Россия категорически этому воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? Театр военных действий! Столкновение между Россией и блоком НАТО.
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