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Дональд Туск предложил номинировать супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира

09 сентября 2020 18:05
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Новости Беларуси. 9 сентября право на почетный статус неожиданно получила Светлана Тихановская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С легкой руки бывшего премьер-министра Польши и экс-главы Евросовета Дональда Туска, который предложил номинировать супружескую чету Тихановских на Нобелевскую премию мира.  

Дональд Туск предложил номинировать супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира-1

Инициатива польского политика вполне понятна: вести диалог с нобелевским лауреатом намного удобнее. Тем более, что и сама премия, и ее номинанты уже давно вызывают немало споров в обществе. Среди удостоенных этой награды есть люди, чья «мирная миссия» оспорена.  

Впрочем, в этот ряд Светлана Тихановская и ее супруг могли бы вписаться: с момента их активной деятельности мирная жизнь в Беларуси как раз закончилась.  

# Международная политика # общество # Светлана Тихановская # Сергей Тихановский # Фотофакт

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