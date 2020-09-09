Дональд Туск предложил номинировать супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира

С легкой руки бывшего премьер-министра Польши и экс-главы Евросовета Дональда Туска, который предложил номинировать супружескую чету Тихановских на Нобелевскую премию мира.

Инициатива польского политика вполне понятна: вести диалог с нобелевским лауреатом намного удобнее. Тем более, что и сама премия, и ее номинанты уже давно вызывают немало споров в обществе. Среди удостоенных этой награды есть люди, чья «мирная миссия» оспорена.

Впрочем, в этот ряд Светлана Тихановская и ее супруг могли бы вписаться: с момента их активной деятельности мирная жизнь в Беларуси как раз закончилась.