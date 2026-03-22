Новости по тегу #Маргарита Симоньян

Это случилось, когда ее муж находился в коме.
Она будет вручать ее лично «нужным людям» без жюри, сумма составит 1 миллион российских рублей (~37 164 белорусских рублей) , а в год планируется вручать не менее десяти премий.
Она поблагодарила за поддержку и заметила, что ей предстоит долгий курс лечения.
«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите», – написала она.
«За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», – сказала она.
Симоньян: Россия находится в состоянии войны со странами Запада.
Как сохранить культурное наследие, духовные и нравственные ориентиры. А еще – противостоять переписыванию истории и подмене традиционных ценностей. Об этом 10 апреля говорили в Москве на Международном общественно-деловом форуме.
«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», – сообщила она.
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