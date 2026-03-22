Прямой эфир

Новости по тегу #Маргарита Симоньян

Симоньян рассказала о тяжелой болезни своего ребенка
22 марта 2026 14:50

Симоньян рассказала о тяжелой болезни своего ребенка

«Для хороших людей». Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна
08 февраля 2026 15:53

«Для хороших людей». Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна

«Скоро увидите в париках». Симоньян рассказала о лечении от рака
22 сентября 2025 12:56

«Скоро увидите в париках». Симоньян рассказала о лечении от рака

Маргарита Симоньян поделилась, как чувствует себя после операции
09 сентября 2025 16:25

Маргарита Симоньян поделилась, как чувствует себя после операции

Симоньян рассказала о своей тяжелой болезни и предстоящей операции
08 сентября 2025 09:44

Симоньян рассказала о своей тяжелой болезни и предстоящей операции

РФ ведёт сложнейшую операцию и находится в состоянии войны с Западом – Симоньян
21 июня 2025 16:03

РФ ведёт сложнейшую операцию и находится в состоянии войны с Западом – Симоньян

Уникальный код Евразии – как сохранить культурное наследие?
10 апреля 2025 18:17

Уникальный код Евразии – как сохранить культурное наследие?

Муж Маргариты Симоньян режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти
09 января 2025 07:34

Муж Маргариты Симоньян режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Bloomberg: в НАТО обвинили немецких офицеров, обсуждавших атаку на РФ
05 марта 2024 10:17

Bloomberg: в НАТО обвинили немецких офицеров, обсуждавших атаку на РФ

Опубликована запись разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту
01 марта 2024 13:30

Опубликована запись разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту

Симоньян заявила, что мировая война точно начнется
16 января 2024 12:19

Симоньян заявила, что мировая война точно начнется

Песков заявил, что Россия все ещё не отказывалась от ядерных испытаний
03 октября 2023 13:21

Песков заявил, что Россия все ещё не отказывалась от ядерных испытаний