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Александр Лукашенко: «Я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы»

09 сентября 2020 17:29
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Новости Беларуси. Президент убежден, что ситуацию внутри и вокруг Беларуси удалось стабилизировать, однако расслабляться пока рано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Активно работать необходимо над изменениями в Конституцию.  

Александр Лукашенко: «Я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Конечно, до того, как мы примем новую Конституцию, надо еще раз пройтись серьезно по закону о партиях и хотя бы определиться: если партия – какая численность должна быть? А так у нас все заявили о партиях, и они зарегистрированы фактически, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если и есть, то численности не набирают.  

Александр Лукашенко: «Я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы»-4

Евгений Рожков, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1»:  
Александр Григорьевич, а подразумевает ли изменение, предлагаемое в Конституцию, возможность президентских выборов раньше, чем через пять лет?  

Александр Лукашенко:    
Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы Президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю.

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»:  
Вы к этому склонны?  

Александр Лукашенко:
Да, именно я. Никто мне об этом не говорил. И я вам впервые об этом говорю. Я к этому склонен. Пожалуйста.  

Александр Лукашенко: «Я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы»-7

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