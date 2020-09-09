Александр Лукашенко: «Если б у нас было платное здравоохранение, мы бы трупами в COVID завалили всю страну»

Новости Беларуси. Внешний политический прессинг, новая Конституция и статус союзных отношений. Об этом и не только Александр Лукашенко 8 сентября рассказал в большом интервью представителям ведущих российских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О политике и об очень личном. О чём рассказал Александр Лукашенко в интервью представителям ведущих российских СМИ

В двухчасовом разговоре с нашим Президентом журналисты успели задать немало острых вопросов. Многие из них вполне естественно связаны с положением дел внутри страны. Гости отметили, что в последнее время массмедиа часто рассуждают о необходимости диалога власти и ее оппонентов. И узнали, что думает глава государства по этому поводу.

Антон Верницкий, корреспондент «Первого канала»:

Готовы ли вы на переговоры с кем-либо из оппозиционных лидеров? И если готовы – о чем?