Александр Лукашенко: «Если б у нас было платное здравоохранение, мы бы трупами в COVID завалили всю страну»

Новости Беларуси. Внешний политический прессинг, новая Конституция и статус союзных отношений. Об этом и не только Александр Лукашенко 8 сентября рассказал в большом интервью представителям ведущих российских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О политике и об очень личном. О чём рассказал Александр Лукашенко в интервью представителям ведущих российских СМИ
В двухчасовом разговоре с нашим Президентом журналисты успели задать немало острых вопросов. Многие из них вполне естественно связаны с положением дел внутри страны.
Гости отметили, что в последнее время массмедиа часто рассуждают о необходимости диалога власти и ее оппонентов. И узнали, что думает глава государства по этому поводу.
Антон Верницкий, корреспондент «Первого канала»:
Готовы ли вы на переговоры с кем-либо из оппозиционных лидеров? И если готовы – о чем?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С кем-либо президенты не ведут переговоры. Поэтому я не знаю сегодня, с кем я буду вести переговоры. Если это оппозиция – а это, скорее всего, та, которая эти две программы выдвинула, мне с ними не о чем говорить. Скажи, что там обсуждать?
Все предприятия государственные, которые у нас неплохо работают, порезать на куски, инвесторам отдать, но при этом мы же уже приближались к этой приватизации. Что мне говорят инвесторы: половину людей выкидываем, вот это вы не будете производить, грубо говоря, гайки будете крутить и всё. А основные компетенции будут там, в Германии – допустим, у Volvo – по «Белавтомазу». То есть они там компетенции основные, конструкторское бюро, мозги – всё там будет, а вы тут сборкой то будете какой-заниматься. И половину людей мы выкидываем. Слушайте, сокращение производства, сокращение рабочей силы – выкинуть на улицу и основные мозги в Германию отдать? Кто на это пойдёт? Я на это не пойду. И что я с ними буду разговаривать на тему вот таких инвестиций?
Или, допустим, платное образование, платное здравоохранение. Да если б у нас было платное здравоохранение, мы бы трупами в COVID завалили всю страну. И вы знаете, что такое платное здравоохранение – показала Европа просвещенная и показала Америка.
Или образование. Кто сегодня получит образование в Беларуси – мы же не богатые люди, но каждый может получить это образование. Притом и бедный человек, и богатый – мы за этим очень тщательно наблюдаем.
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