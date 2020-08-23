«Президент вызвал вертолёт и облетел город»: Наталья Эйсмонт о том, что происходило во Дворце Независимости 23 августа

Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце Независимости и контролировал обстановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента. Около часа назад мы получили комментарий Натальи Эйсмонт о действиях главы государства на фоне событий, происходящих 23 августа в Минске.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Да, я хочу сказать, что весь сегодняшний день с самого утра глава государства работал в ситуационном центре во Дворце Независимости, контролировал обстановку и ситуацию.

В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении.

После этого Президент вызвал вертолет и облетел город. С высоты посмотрел на так называемый митинг. Также контролировал, конечно же, обстановку. Вернувшись вскоре во Дворец Независимости, первым делом Президент поблагодарил ребят – тех, кто защищал Дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил также и их.

Хотелось бы добавить, что, как и обещал Президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и Telegram-каналы. И дети его также были с ним. На кадрах вы можете увидеть его младшего сына.

Добавлю, что Президент до сих пор работает во Дворце Независимости.