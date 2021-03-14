«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»

Новости Беларуси. Живописная белорусская Швейцария – так еще называют холмистые окрестности Раубичей – в субботу, 13 марта, принимала еще более долгожданный после вынужденной паузы в 2020 году спортивный праздник «Минская лыжня», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этом году он отмечает 35-летний юбилей. За это время он частично поменял формат с лыжных гонок на биатлон, но тем интереснее и зрелищней. В эстафете выступила и команда Президента. О настоящих эмоциях, а еще о том, что осталось за кадром, репортаж Кристины Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Сразу хочется сказать, что в этом мероприятии необычного много. На календаре – весна, а погода словно тоже готовилась к «Минской лыжне», накануне снегом припорошило. Да и в Раубичах в принципе грех жаловаться на недостаток снега. Еще из серии исключительного: те люди, которых мы привыкли видеть в деловых костюмах и высоких кабинетах, сегодня сменили форму на спортивную и вышли на старт «Минской лыжни-2021».

Игорь Сигневич, мастер спорта международного класса Беларуси, пятикратный чемпион мира по гиревому спорту:

Готов к старту, люблю лыжи, люблю Раубичи. Самое главное – участие. Участие, увидеть прекрасных людей, светлых, которые улыбаются и которые продвигают здоровый образ жизни в Беларуси.

Динамика прослеживалась во всем: подготовка, старт, стрельба, награждение и подход к прессе. «Костюм не мой». Александр Лукашенко рассказал об одежде, в которой был на «Минской лыжне» Тем временем все внимание приковала к себе громкая поддержка команды МЧС. И, как оказалось, неспроста, ведь именно МЧС на «Минской лыжне-2021» оказалось самым скоростным среди всех силовиков.

Кристина Федорович:

И вновь любопытный факт: как раз на этой неделе стало известно имя нового министра по чрезвычайным ситуациям. И вот ведомство на передовой в квадрате – не только в рабочих моментах.

Вторыми финишировали представители МВД. Тройку лидеров замкнули работники Следственного комитета. До финиша, хоть и не столь быстро, но добрались все. А как иначе, с такой-то поддержкой?

Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Впечатления прекрасные. Именно над Раубичами появилось солнышко одно время, трасса подготовлена отлично. Вы посмотрите, какие улыбки на лицах людей, которые на трибунах, которые на старте. Тем более в сегодняшнее время такое мероприятие – все соскучились по ним.

Константин Бурак, руководитель аппарата Совета Министров Беларуси:

Главный принцип, конечно, в этом замечательном мероприятии – не победа, а участие. Это действительно праздник, праздник здоровья. И, самое главное, это праздник единства.