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«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»

14 марта 2021 20:50
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Новости Беларуси. Живописная белорусская Швейцария – так еще называют холмистые окрестности Раубичей – в субботу, 13 марта, принимала еще более долгожданный после вынужденной паузы в 2020 году спортивный праздник «Минская лыжня», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В этом году он отмечает 35-летний юбилей. За это время он частично поменял формат с лыжных гонок на биатлон, но тем интереснее и зрелищней. В эстафете выступила и команда Президента.

О настоящих эмоциях, а еще о том, что осталось за кадром, репортаж Кристины Федорович.

«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»-1

Кристина Федорович, корреспондент:
Сразу хочется сказать, что в этом мероприятии необычного много. На календаре – весна, а погода словно тоже готовилась к «Минской лыжне», накануне снегом припорошило. Да и в Раубичах в принципе грех жаловаться на недостаток снега. Еще из серии исключительного: те люди, которых мы привыкли видеть в деловых костюмах и высоких кабинетах, сегодня сменили форму на спортивную и вышли на старт «Минской лыжни-2021».

«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»-4

На старте 63 команды. И сразу ремарка для поднятия интереса: просто хорошо ехать здесь мало, важна и меткость. Основа основ – подготовка и, конечно, у некоторых настроение под знаком «спортивное прошлое не отпускает».

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«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»-7

Игорь Сигневич, мастер спорта международного класса Беларуси, пятикратный чемпион мира по гиревому спорту:
Готов к старту, люблю лыжи, люблю Раубичи. Самое главное – участие. Участие, увидеть прекрасных людей, светлых, которые улыбаются и которые продвигают здоровый образ жизни в Беларуси.

«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»-10

Динамика прослеживалась во всем: подготовка, старт, стрельба, награждение и подход к прессе.

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Тем временем все внимание приковала к себе громкая поддержка команды МЧС. И, как оказалось, неспроста, ведь именно МЧС на «Минской лыжне-2021» оказалось самым скоростным среди всех силовиков.

«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»-13

Кристина Федорович:
И вновь любопытный факт: как раз на этой неделе стало известно имя нового министра по чрезвычайным ситуациям. И вот ведомство на передовой в квадрате – не только в рабочих моментах.

«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»-16

Вторыми финишировали представители МВД. Тройку лидеров замкнули работники Следственного комитета. До финиша, хоть и не столь быстро, но добрались все. А как иначе, с такой-то поддержкой?

«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»-19

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Заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси: впечатления прекрасные

«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»-22

Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
Впечатления прекрасные. Именно над Раубичами появилось солнышко одно время, трасса подготовлена отлично. Вы посмотрите, какие улыбки на лицах людей, которые на трибунах, которые на старте. Тем более в сегодняшнее время такое мероприятие – все соскучились по ним.

«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»-25

Константин Бурак, руководитель аппарата Совета Министров Беларуси:
Главный принцип, конечно, в этом замечательном мероприятии – не победа, а участие. Это действительно праздник, праздник здоровья. И, самое главное, это праздник единства.

«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»-28

Кристина Федорович:
Здесь жарко даже при нулевой температуре: острая борьба и неподдельный интерес. А что касается самого главного, результатов, «Минская лыжня» – это то, что объединяет по-спортивному. Поэтому в итоговой таблице победил исключительно командный дух.

# Зимние виды спорта # общество # Кристина Федорович # Игорь Сигневич # Игорь Маршалов # Константин Бурак # Фотофакт

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