Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»

Новости Беларуси. На «Минской лыжне» 13 марта Александр Лукашенко признался журналистам: побеждать всегда тяжело, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как и принято у победителей – автограф-сессия, да и фото никто не отменял. Что примечательно, после успешного финиша интерес к гонке не угас, и Александр Лукашенко поддерживал юных лыжников.

Тебе тяжело будет идти. Вот, только руками! Вперед смотри. Давай-давай-давай!

Кристина Федорович, корреспондент:

Статус «любительский» уж точно не применим к этим стартам. Интрига на дистанции, бурные эмоции болельщиков и воля к победе.

Судя по эмоциям болельщиков, борьба нешуточная. 8 команд. Среди них можно разглядеть представителей Администрации Президента, Совета Министров, парламента, облисполкомов.

Вместе с главой государства бежали его сын Николай, Светлана Коношенко и Людмила Калинчик. И, разумеется, не упуская деталей: Александр Лукашенко стрелял из стойки (травма колена из-за постоянных спортивных нагрузок). Мнение профессионалов: закрывать мишени куда проще из положения лежа, а потому таким преимуществом могли воспользоваться соперники.

Но не тут-то было. Слаженная командная работа – 37 закрытых мишеней из 40 и солидный отрыв в 2,5 минуты.