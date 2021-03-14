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Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»

14 марта 2021 18:10
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Новости Беларуси. На «Минской лыжне» 13 марта Александр Лукашенко признался журналистам: побеждать всегда тяжело, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»-1

Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»-3

Как и принято у победителей – автограф-сессия, да и фото никто не отменял. Что примечательно, после успешного финиша интерес к гонке не угас, и Александр Лукашенко поддерживал юных лыжников.

Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»-6

Тебе тяжело будет идти. Вот, только руками! Вперед смотри. Давай-давай-давай!

Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»-9

Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»-11

Кристина Федорович, корреспондент:
Статус «любительский» уж точно не применим к этим стартам. Интрига на дистанции, бурные эмоции болельщиков и воля к победе.

Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»-14

Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»-16

Судя по эмоциям болельщиков, борьба нешуточная. 8 команд. Среди них можно разглядеть представителей Администрации Президента, Совета Министров, парламента, облисполкомов.

Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»-19

Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»-21

Вместе с главой государства бежали его сын Николай, Светлана Коношенко и Людмила Калинчик. И, разумеется, не упуская деталей: Александр Лукашенко стрелял из стойки (травма колена из-за постоянных спортивных нагрузок). Мнение профессионалов: закрывать мишени куда проще из положения лежа, а потому таким преимуществом могли воспользоваться соперники.

Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»-24

Но не тут-то было. Слаженная командная работа – 37 закрытых мишеней из 40 и солидный отрыв в 2,5 минуты.

Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»-27

Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»-29

Второй финишировала команда Витебского облисполкома, на третьей ступени пьедестала расположились спортсмены из Брестского облисполкома.

Вот что значит воля к победе. Показываем яркие кадры с «Минской лыжни-2021»-32

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