Сенат США заблокировал оборонный бюджет на 1,1 трлн долларов

Сенат США заблокировал законопроект о выделении более триллиона долларов на военные нужды в 2027 году. Это решение не что иное, как открытый протест законодателей против войны в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам конфликт уже затянулся на пять месяцев и четкого плана его завершения до сих пор нет. Голосование в Сенате состоялось на следующий день после того, как Белый дом официально уведомил Конгресс о возобновлении бомбардировок Ирана, фактически нарушив хрупкое перемирие.

Чак Шумер, сенатор:

Закон о национальной обороне не должен стать разрешением на ту безрассудность, которую мы наблюдаем в Иране. Дональд Трамп не имеет права втягивать американский народ в войну, причину которой он не может объяснить и не знает, как ее закончить, а затем требовать, чтобы Конгресс закрыл на это глаза.

Обычно рассмотрение подобных оборонных законопроектов не вызывает острых разногласий в Сенате. Но сейчас законодатели возмущены военными действиями Трампа против Ирана и сопротивляются просьбе Белого дома о существенном увеличении расходов Пентагона до более чем триллиона долларов по сравнению с примерно 900 миллиардами долларов в 2025 году.