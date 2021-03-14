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«Для меня это очень волнительно». Алексей Богданов о дебюте на «Минской лыжне»

14 марта 2021 19:09
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Новости Беларуси. Живописная белорусская Швейцария – так еще называют холмистые окрестности Раубичей – в субботу, 13 марта, принимала после вынужденной паузы в 2020 году, а потому еще более долгожданный спортивный праздник «Минская лыжня», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Для меня это очень волнительно». Алексей Богданов о дебюте на «Минской лыжне»-1

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Я мастер спорта международного класса Республики Беларусь по карате, чемпион мира и Европы. Хотя 15 лет уже нахожусь в сельском хозяйстве, но все равно в свободное от работы время.

Кристина Федорович, корреспондент:
Касательно «Минской лыжни» – которая она для вас по счету?

Алексей Богданов:
Честно говоря, первая по счету. Как-то получалось, каждый раз какая-то была травма, то ли болезнь, то ли что.

«Для меня это очень волнительно». Алексей Богданов о дебюте на «Минской лыжне»-4

Кристина Федорович:
Сегодня дебют?

Алексей Богданов:
Всеми коронавирусами переболели, какими только можно, теперь можно уже спокойно выходить. Для меня это очень волнительно.

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# Зимние виды спорта # общество # Алексей Богданов # Кристина Федорович # Фотофакт

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