«Для меня это очень волнительно». Алексей Богданов о дебюте на «Минской лыжне»

Новости Беларуси. Живописная белорусская Швейцария – так еще называют холмистые окрестности Раубичей – в субботу, 13 марта, принимала после вынужденной паузы в 2020 году, а потому еще более долгожданный спортивный праздник «Минская лыжня», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Я мастер спорта международного класса Республики Беларусь по карате, чемпион мира и Европы. Хотя 15 лет уже нахожусь в сельском хозяйстве, но все равно в свободное от работы время.

Кристина Федорович, корреспондент:

Касательно «Минской лыжни» – которая она для вас по счету?

Алексей Богданов:

Честно говоря, первая по счету. Как-то получалось, каждый раз какая-то была травма, то ли болезнь, то ли что.