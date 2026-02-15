Новости по тегу #Зимние виды спорта

168 сильнейших ребят со всей страны определяли лучших в трех возрастах.
Новые спортивные маршруты в разных точках города уже успели оценить минчане. Лыжероллерные трассы расположенные в одних из самых живописных уголках столицы – это тренировка и приятная поездка на природе одновременно.
Белорусские медики бьют тревогу. Они фиксируют рекордное количество травм, полученных при катании на тюбингах и санках. На первый взгляд безобидное развлечение несет серьезные риски для жизни.
Смотрите ток-шоу «Большой город» 18 января в 10:00!
В первый же день его посетили больше тысячи человек.
Результат белоруски – 70,87 балла. А выиграла в финале американка Кайла Кун.
К участию в лыжне приглашают трудовые коллективы. В программе – командные гонки, а также личные соревнования.
Белоруска остановилась на стадии полуфинала, став в итоговом протоколе девятой.
Лыжные трассы обустроены на территориях более трех десятков учебных заведений.
Минчане выбирают активный зимний отдых!
Медики предупреждают: основная опасность заключается в том, что тюбингом нельзя управлять.
Снег для многих белорусов стал дополнительным источником радости.
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