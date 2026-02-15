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Новости по тегу #Зимние виды спорта

«Снежный снайпер – 2026»! В Раубичах завершились республиканские соревнования по биатлону
15 февраля 2026 18:34

«Снежный снайпер – 2026»! В Раубичах завершились республиканские соревнования по биатлону

Общая протяженность трасс более 20 километров – рассказываем, где в Минске покататься на лыжах
05 февраля 2026 13:00

Общая протяженность трасс более 20 километров – рассказываем, где в Минске покататься на лыжах

Зимнее развлечение – дорога в травмпункт! Чем опасно катание на тюбингах?
18 января 2026 17:19

Зимнее развлечение – дорога в травмпункт! Чем опасно катание на тюбингах?

Где проходит грань между драйвом тюбинга и реальным риском травм – смотрите в ток-шоу «Большой город»
17 января 2026 08:40

Где проходит грань между драйвом тюбинга и реальным риском травм – смотрите в ток-шоу «Большой город»

Под Гродно начал работать горнолыжный спуск для любителей активного зимнего отдыха
17 января 2026 07:53

Под Гродно начал работать горнолыжный спуск для любителей активного зимнего отдыха

Анна Гуськова заняла 9-е место на заключительном этапе Кубка мира по лыжной акробатике
13 января 2026 12:19

Анна Гуськова заняла 9-е место на заключительном этапе Кубка мира по лыжной акробатике

«Лыжня зовёт!» – 17 января в Червене пройдёт зимний спортивный праздник
12 января 2026 13:58

«Лыжня зовёт!» – 17 января в Червене пройдёт зимний спортивный праздник

Гуськова вошла в топ-10 на этапе Кубка мира по фристайлу
12 января 2026 11:46

Гуськова вошла в топ-10 на этапе Кубка мира по фристайлу

Более 60 объектов для активного зимнего отдыха подготовили в Гродно
11 января 2026 08:30

Более 60 объектов для активного зимнего отдыха подготовили в Гродно

Минск предлагает любителям лыжного спорта 14 оборудованных трасс
10 января 2026 13:44

Минск предлагает любителям лыжного спорта 14 оборудованных трасс

Более 90 детей обратились в РНПЦ неврологии и нейрохирургии после катания на тюбингах
08 января 2026 14:11

Более 90 детей обратились в РНПЦ неврологии и нейрохирургии после катания на тюбингах

Минчане стали чаще выбирать активный отдых
07 января 2026 17:29

Минчане стали чаще выбирать активный отдых