Знак высшего признания! Лауреатов премии правительства в области качества наградили в Минске

Знак высшего признания и главный ориентир для всей белорусской экономики. В Минске наградили лауреатов премии правительства в области качества. При ее присуждении учитываются экспортная составляющая, результаты импортозамещения, внедрения инноваций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего определены 24 лауреата. Причем для девяти из них это первый подобный триумф, а еще 15 компаний подтвердили свой статус лидера повторно. Победители представляют машиностроительную, транспортную, электротехническую, пищевую, фармацевтическую, химическую отрасли, а также учреждения науки, образования, санаторно-курортных услуг.

Виталий Юркевич, директор Барановичского автоагрегатного завода:

Нашему заводу 82 года в этом году исполняется. То есть мы с большими традициями машиностроения. Мы поставщики автокомпонентов на десятки конвейеров Беларуси, Российской Федерации. Входим в структуру холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Мы делаем амортизаторы, тяги, подвески, домкраты. Награду присуждали уже в 28-й раз. За более чем четвертьвековую историю проект превратился в самый масштабный и престижный инструмент стимулирования отечественных производителей. За эти годы через строгую систему оценки прошли сотни белорусских компаний. Сегодня эта премия задает высочайшие стандарты для отечественных брендов, помогая им уверенно подтверждать марку «Сделано в Беларуси».