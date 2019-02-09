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Команда Президента Беларуси победила в эстафете на «Минской лыжне»

09 февраля 2019 09:59
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Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси Александра Лукашенко победила в эстафетной гонке спортивного праздника «Минская лыжня — 2019».  

Как сообщает БЕЛТА, в составе эстафетного квартета вместе с главой государства, который завершал гонку, выступили Светлана Коношенко, четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и Николай Лукашенко.  

Второе место заняла команда Гродненского облисполкома, а на третьей позиции расположилась команда Совета Министров.  

О том, как проходит «Минская лыжня», смотрите здесь

# Минская лыжня # общество # Зимние виды спорта # общество # Светлана Коношенко # Людмила Калинчик # Николай Лукашенко # Александр Лукашенко # Алексей Богданов # Игорь Маршалов # Фотофакт

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