Команда Президента Беларуси победила в эстафете на «Минской лыжне»

Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси Александра Лукашенко победила в эстафетной гонке спортивного праздника «Минская лыжня — 2019».

Как сообщает БЕЛТА, в составе эстафетного квартета вместе с главой государства, который завершал гонку, выступили Светлана Коношенко, четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и Николай Лукашенко.

Второе место заняла команда Гродненского облисполкома, а на третьей позиции расположилась команда Совета Министров.