Живой звук и сложнейшие партитуры! Как проходит второй день детского музыкального конкурса в Витебске

Живой звук, предельное напряжение за кулисами и сложнейшие партитуры славянских хитов. На сцене концертного зала «Витебск» развернулась решающая битва за «Золотую лиру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Живой звук, предельное напряжение за кулисами и сложнейшие партитуры славянских хитов. На сцене концертного зала «Витебск» развернулась решающая битва за «Золотую лиру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во второй день Международного детского музыкального конкурса юные вокалисты из разных уголков планеты поют без привычных фонограмм – только вживую, в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга.
Первые результаты конкурса уже известны – максимальный балл по итогам первого дня, а это 60, получили сразу два конкурсанта: 13-летняя Жасмина Тузелова из Казахстана и представительница Беларуси. В портфолио у Елизаветы Цуприк уже немало побед и грант за талант – премия спецфонда Президента. Сегодня юная певица удивляла жюри исполнением песни «Мой дом».
Илона Броневицкая, заслуженная артистка России, председатель жюри XXIV Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026»:
Проделана огромная работа со стороны организаторов творческих коллективов, я думаю, и Витебска тоже. Но Витебск мы любим все эти уже почти 30 лет. Пожелайте нам сделать правильный выбор.
Пока жюри выставляет баллы по результатам выступлений юных вокалистов, туристы устремляются на площадку к Летнему амфитеатру. Буквально через считанные часы здесь состоится торжественная церемония поднятия флага «Славянского базара».