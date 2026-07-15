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Живой звук и сложнейшие партитуры! Как проходит второй день детского музыкального конкурса в Витебске

15 июля 2026 11:12
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Живой звук, предельное напряжение за кулисами и сложнейшие партитуры славянских хитов. На сцене концертного зала «Витебск» развернулась решающая битва за «Золотую лиру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живой звук и сложнейшие партитуры! Как проходит второй день детского музыкального конкурса в Витебске-2

Во второй день Международного детского музыкального конкурса юные вокалисты из разных уголков планеты поют без привычных фонограмм – только вживую, в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга.

Первые результаты конкурса уже известны – максимальный балл по итогам первого дня, а это 60, получили сразу два конкурсанта: 13-летняя Жасмина Тузелова из Казахстана и представительница Беларуси. В портфолио у Елизаветы Цуприк уже немало побед и грант за талант – премия спецфонда Президента. Сегодня юная певица удивляла жюри исполнением песни «Мой дом».

Живой звук и сложнейшие партитуры! Как проходит второй день детского музыкального конкурса в Витебске-4

Илона Броневицкая, заслуженная артистка России, председатель жюри XXIV Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026»:
Проделана огромная работа со стороны организаторов творческих коллективов, я думаю, и Витебска тоже. Но Витебск мы любим все эти уже почти 30 лет. Пожелайте нам сделать правильный выбор.

Пока жюри выставляет баллы по результатам выступлений юных вокалистов, туристы устремляются на площадку к Летнему амфитеатру. Буквально через считанные часы здесь состоится торжественная церемония поднятия флага «Славянского базара».

# Славянский базар в Витебске

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