Живой звук и сложнейшие партитуры! Как проходит второй день детского музыкального конкурса в Витебске

Живой звук, предельное напряжение за кулисами и сложнейшие партитуры славянских хитов. На сцене концертного зала «Витебск» развернулась решающая битва за «Золотую лиру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во второй день Международного детского музыкального конкурса юные вокалисты из разных уголков планеты поют без привычных фонограмм – только вживую, в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга.

Первые результаты конкурса уже известны – максимальный балл по итогам первого дня, а это 60, получили сразу два конкурсанта: 13-летняя Жасмина Тузелова из Казахстана и представительница Беларуси. В портфолио у Елизаветы Цуприк уже немало побед и грант за талант – премия спецфонда Президента. Сегодня юная певица удивляла жюри исполнением песни «Мой дом».