Одна бурёнка за день даёт около 30 литров молока. В Беларуси вывели новую породу коров белголштин

Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрировали собственную породу коров белголштин отечественной селекции. На это понадобилось два десятка лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Процесс селекции – дело нелегкое, зато результаты радуют. Буренки голштинской породы хорошо переносят белорусский климат, дают в два раза больше молока и даже побеждают на престижных международных соревнованиях. На неделе Оксана Семашко оценила отечественных кормилиц, которые совсем недавно получили свой собственный «паспорт».

Оксана Семашко, корреспондент:

Вот эта красавица претендует на звание будущей рекордсменки по надою молока. Отличаются коровы породы белголштин спокойным характером, устойчивостью к стрессам и миролюбивым нравом. В венах этого молодняка течет европейская кровь. Кормилицы постарше дают молоко с витамином D3. Жирность – около 5 %. Два десятка лет научных стараний – и в Беларуси регистрируют белголштин. Поскольку селекционный материал использовали зарубежный, на 70 % буренки – канадки и нидерландки.

Иван Коронец, начальник биотехнологического селекционного центра по молочному и мясному скотоводству НПЦ НАН Беларуси по животноводству:

В основном, на 85 % в улучшении популяции и получение животных, даже по масти, влияет отец. Вы видите животных рядом. Одна белая, другая более черная, пестрая. Но нам важна не масть, нам важна именно ее племенная ценность, что мы получили. Молочные признаки какие? Маклаки выраженные, ребра диагональные.

Белорусский климат для них подходящий – любят прохладу, нежели тепло. Для работников молочно-товарного комплекса полторы тысячи белорусских породистых уже как родные. Их лучшая корова получила признание на международной выставке «Белагро».

Сергей Черненко, зоотехник молочно-товарного комплекса «‎Россошное»:

Мы приходим вечером, дежурим. Приходишь в преддоильный зал, а у нас здесь коровки ходят. Они приходят к тебе, нюхают, а мы коровками любуемся.

В уникальном комплексе под Жодино подросших телят содержат в юртах. Несколько месяцев в групповых домиках, и животное закаляется и не болеет. Кроме того, в своеобразном детском саду телята мотивируют друг друга к кормлению и быстрее прибавляют в весе.

Сергей Черненко:

Наша наука движется вперед. Наш комплекс работает под эгидой РУП НПЦ НАН Беларуси по животноводству. Это дочернее предприятие. Здесь применяются все перспективные технологии, разработанные нашими учеными. У нас комплекс законченного цикла. Здесь производится ремонтный молодняк на месте, и он пополняет поголовье основного стада, движется из индивидуальных домиков дальше в юрты, уже на групповое содержание переходят и подращиваются.

А все начиналось в лаборатории ДНК-технологий. За работу взялась группа ученых, причем некоторые из них спустя два десятка лет довели дело до конца. За это время селекционерам, генетикам и цитологам удалось вывести больше десятка поколений. Иван Коронец:

В лабораториях, где мы работали с новыми методами биотехнологий – in vitro, ПЦР-анализ и так далее – это материал для селекционера, который позволяет нам отбирать высококлассных животных.

Получают молоко с помощью современных технологий. Оборудование наподобие карусели работает автоматически. На саму дойку, а в день их две, уходит всего до 10 минут. Одна корова за день дает около 30 литров молока. С такими аппаратами белголштинки, кстати, не бодаются. Иван Коронец:

Темперамент любого биологического организма разный, и животные есть разные. Но в целом здесь вырабатываются рефлексы: кормление в одно время, доение в одно время. Когда молодое животное, немного есть стрессовый фактор, и они реагируют. И сейчас где-то болевой фактор. Но в целом эти технологии позволяют выдаивать. Два оператора справляются, и один оператор по отгону животных на доение.

Свою молочную породу белорусы создали на базе мировой генетики. Иван Шейко – единственный академик в зоотехнике в нашей стране. Благодаря отчасти его опыту сейчас у нас уже около миллиона белголштинок.

Иван Шейко, первый заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по животноводству:

Если бы мы пошли не по отцовской стороне улучшения и создания этой породы, а по завозу и телей, и телок, то это бы во всяком случае раза в три-четыре обошлось дороже. Это вне всякого сомнения. Понимаете, что значит материнская основа местная? Она приспособлена к условиям, она адаптирована к этим условиям. Материнская основа уже приспособлена, а не завозим. Россия очень много потеряла: завозила и много-много теряла поголовья, потому что оно не приспособлено ни к кормлению, ни к содержанию, ни к условиям климатическим и так далее. У нас это проходило проще, и вот работа завершена. И коллеги наши, россияне, говорят: «Вы нас в этом плане опередили».

Однако есть один нюанс: век коровы и так небольшой – живут они шесть лет, а голштинская порода еще меньше – всего пять. И так во всем мире. Есть еще работа и на перспективу. Иван Коронец:

Сегодня в мире тенденция создания стад животных с бета-казеином А2. Это белок, который усваивается взрослыми людьми, это белок, который является антиаллергенным, обладает свойствами для детского питания. Некоторые дети вообще не воспринимают коровье молоко. А с животных, которых мы создадим с этим генотипом, мы можем иметь молоко с антиаллергенными свойствами для детей. То есть это непочатый край работы.

Прирост молочной продуктивности в нашей стране отмечают уже на протяжении 10 лет. Половину молока мы продаем за рубеж. В России, Китае, Западной Европе наши натуральные продукты – масло и сыр – уже давно полюбили. Так что белголштин может стать нашим золотым теленком, эдакой суперкоровой. А все благодаря тому, что белорусские племенники сохранили систему и работают по масштабной программе селекции.