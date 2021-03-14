«Костюм не мой». Александр Лукашенко рассказал об одежде, в которой был на «Минской лыжне»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Костюм не мой. Купил Тетерин к дню рождения. Сколько стоит и у кого купил – спросите у него. Часы я сегодня не надевал, покажу в следующий раз.

Александр Лукашенко:

Побеждать всегда тяжело, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз.

Я подумал о том, что, когда будет эта стрельба, лучше тишина, чем шум. И даже на финише, потому что по свежей трассе финишируешь (там же чистая она еще, и разница большая для лыжника), и ты отвлекаешься на трибуны – еле не упал там. Там такая неровная она. Поэтому по-всякому бывает. Но, конечно, столько людей пришло, от души болели и вели себя прилично. Конечно, приятно.