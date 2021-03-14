«Костюм не мой». Александр Лукашенко рассказал об одежде, в которой был на «Минской лыжне»

Новости Беларуси. На «Минской лыжне» 13 марта Александр Лукашенко признался журналистам: побеждать всегда тяжело, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, ввиду нынешних обстоятельств, глава государства сразу опередил вероятные обсуждения.
Новости Беларуси. На «Минской лыжне» 13 марта Александр Лукашенко признался журналистам: побеждать всегда тяжело, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, ввиду нынешних обстоятельств, глава государства сразу опередил вероятные обсуждения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Костюм не мой. Купил Тетерин к дню рождения. Сколько стоит и у кого купил – спросите у него. Часы я сегодня не надевал, покажу в следующий раз.
Алена Сырова, корреспондент:
Вы ощутили сегодня поддержку трибун? Вообще, побеждать было легко?
Александр Лукашенко:
Побеждать всегда тяжело, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз.
Я подумал о том, что, когда будет эта стрельба, лучше тишина, чем шум. И даже на финише, потому что по свежей трассе финишируешь (там же чистая она еще, и разница большая для лыжника), и ты отвлекаешься на трибуны – еле не упал там. Там такая неровная она. Поэтому по-всякому бывает. Но, конечно, столько людей пришло, от души болели и вели себя прилично. Конечно, приятно.
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