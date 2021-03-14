Прямой эфир

«Костюм не мой». Александр Лукашенко рассказал об одежде, в которой был на «Минской лыжне»

14 марта 2021 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На «Минской лыжне» 13 марта Александр Лукашенко признался журналистам: побеждать всегда тяжело, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, ввиду нынешних обстоятельств, глава государства сразу опередил вероятные обсуждения.

«Костюм не мой». Александр Лукашенко рассказал об одежде, в которой был на «Минской лыжне»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Костюм не мой. Купил Тетерин к дню рождения. Сколько стоит и у кого купил – спросите у него. Часы я сегодня не надевал, покажу в следующий раз.

«Костюм не мой». Александр Лукашенко рассказал об одежде, в которой был на «Минской лыжне»-4

Алена Сырова, корреспондент:
Вы ощутили сегодня поддержку трибун? Вообще, побеждать было легко?

«Костюм не мой». Александр Лукашенко рассказал об одежде, в которой был на «Минской лыжне»-7

Александр Лукашенко:
Побеждать всегда тяжело, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз.

Я подумал о том, что, когда будет эта стрельба, лучше тишина, чем шум. И даже на финише, потому что по свежей трассе финишируешь (там же чистая она еще, и разница большая для лыжника), и ты отвлекаешься на трибуны – еле не упал там. Там такая неровная она. Поэтому по-всякому бывает. Но, конечно, столько людей пришло, от души болели и вели себя прилично. Конечно, приятно.

«Костюм не мой». Александр Лукашенко рассказал об одежде, в которой был на «Минской лыжне»-10

Читайте также:

Александр Лукашенко на «Минской лыжне»: кто-то смотрит, чей костюмчик, будут потом париться и кривотолки разные распускать по миру

Александр Лукашенко о белорусской песне на «Евровидение»: только авторитета ребятам добавили, хороший пиар

Я просто вас приведу к себе домой, покажу эту баню». Александр Лукашенко отреагировал на фильм «Золотое дно»

# Зимние виды спорта # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Сергей Тетерин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Спросили у жителей Гродно, знают ли они, в честь чего названа улица 17 Сентября
14 марта 2021 17:02

Спросили у жителей Гродно, знают ли они, в честь чего названа улица 17 Сентября

«Слишком наболело у белорусского народа». Как встречали Красную Армию 17 сентября 1939 года? Воспоминания очевидца
14 марта 2021 17:02

«Слишком наболело у белорусского народа». Как встречали Красную Армию 17 сентября 1939 года? Воспоминания очевидца

«Люди поняли, что что-то не так, их охватила паника». Ужасная история убийства гитлеровцами более 2000 человек в Щучине
14 марта 2021 17:02

«Люди поняли, что что-то не так, их охватила паника». Ужасная история убийства гитлеровцами более 2000 человек в Щучине