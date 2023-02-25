Лукашенко призвал всех заниматься лыжным спортом! Как прошла «Минская лыжня» в Раубичах?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призвал всех заниматься лыжным спортом и приобщать к этому детей. Президент это продемонстрировал на личном примере, приняв участие в традиционном спортивном празднике в Раубичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На «Минской лыжне» команда главы государства финишировала первой, хотя выступала вне турнирного зачета. Старты прошли при колоссальной поддержке зрителей. Трибуны были переполнены. Повышенное внимание к соревнованиям традиционно и со стороны прессы. Журналисты смогли задать вопросы лично Президенту.

Начнем же с атмосферы большого спортивного праздника. За кубки и медали боролось 57 команд министерств и ведомств нашей страны, всего более 200 участников. «Минская лыжня-2023» смогла в себе соединить два мероприятия – спорт и любимый праздник Масленицу. А кто не любит тонкие и ароматные блины? Пока одни готовились к старту, другие дегустировали гастрономические изыски и наблюдали за представлениями. А модниц ожидал приятный шопинг. О победах, перипетиях, нюансах и конкуренции расскажет Юлия Силипицкая.

Главное действие праздника – это, конечно, спортивные биатлонные баталии. Многие участники поставили себе амбициозные цели и шли к ним целенаправленно. Лыжный маршрут в два круга и два огневых рубежа – задача для каждого. В эстафете бегут четверо, и результат зависит от всех. Тем более что прежде чем попасть на лыжню, пришлось доказывать свой талант на внутренних соревнованиях. Министр спорта и туризма о «Минской лыжне»: в команду не так просто попасть, происходит хороший отбор. Читайте здесь.

В 2023 году участники отмечают нешуточную конкуренцию, уровень подготовки космический. В команде НОК не было ни одного профессионального биатлониста, но этот вид спорта стал любимым хобби для всех. В результате серебро в забеге высших органов власти.

Ксения Санкович, исполняющая обязанности генерального секретаря НОК Беларуси:

Здорово, что венцом всех этих тренировок, которые были за эту зиму, стали эти классные соревнования. Мы хорошо выступили, вся наша команда сегодня отстрелялась по нулям. Ну и, самое главное, – получили удовольствие и классно провели время.

Алексей Карней, ведущий специалист НОК Беларуси:

В таких эстафетах, как «Минская лыжня», все зависит от наших девчонок. Им приходилось сложнее всех. Многие только недавно стоят на лыжах. Представьте, за короткий срок научились стрелять. Благодаря таким мероприятиям мы находим время, силы следить за своим здоровьем, тренироваться. А вот Ольга Чуприс с легкоатлетической базой за плечами, победами и званием кандидата в мастера спорта тянула команду Администрации Президента, хорошо вытянула. Дружина попала в цветочную церемонию. Женщины любят цветы.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

С огромным удовольствием участвую в таких праздниках, которые, мне кажется, несут в себе заряд бодрости и дают возможность следующий год с этим запалом жить и работать. А для народа вообще это великолепный праздник, несмотря на погоду, хотя, может быть, погода даже хорошая и такая. Снег идет, еще зима. Люди празднуют, люди приехали, вместе болеют. Это единство спортивное, эмоциональное, близкое всем.

Конечно, тон задавал глава государства. И хоть его команда выступала вне конкурса, квартет финишировал первым и показал блестящий результат. Действительно, это самая большая мотивация и для всех участников, и для зрителей, которых чуть вместили трибуны Раубичей. В группе поддержки были самые настоящие мужчины, спортсмены, генералы.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Я обычно бегал за команду в роли министра. И это такой накал. Подробности.

Сергей Хмельков, директор РЦОП «Стайки»:

Это настоящий праздник для людей, можно провести выходной день в кругу близких, друзей, отдохнуть на природе. Все великолепно, прекрасно. Последний забег был для любителей, хотя именно в нем выступали многие профессиональные спортсмены разных лет, ведь самое главное – атмосфера и настрой.

Сергей Репкин, ректор БГУФК:

Это уже мое второе участие. Наша команда готовилась порядка двух месяцев. И, вы видите, сегодня спортивный праздник, но очень важно, что это победа над собственной ленью.