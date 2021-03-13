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Такие эмоциональные финиши и на Кубке мира нечасто встретишь. Смотрите, как на «Минской лыжне» болели сотрудники МЧС

13 марта 2021 19:10
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Новости Беларуси. Большой зимний праздник «Минская лыжня» снова в спортивном календаре. Рев трибун, развевающиеся флаги и борьба до последнего метра. Это не международные биатлонные старты, но соревнования, которые очень полюбились белорусскому болельщику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие эмоциональные финиши и на Кубке мира нечасто встретишь. Смотрите, как на «Минской лыжне» болели сотрудники МЧС-1

Семья Аземша переживала на заключительной стрельбе папы Сергея. Глава семейства на рубеже отработал чисто, но команда Следственного комитета, за которую он бежал, стала лишь четвертой. Победу в той гонке одержала дружина МЧС. Такие эмоциональные и красивые финиши и на Кубке мира нечасто встретишь.

Такие эмоциональные финиши и на Кубке мира нечасто встретишь. Смотрите, как на «Минской лыжне» болели сотрудники МЧС-4

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Эмоции захлестывают. Это чувство радости и гордости за министерство, в котором работаешь. И самое главное команда ребят и девчат, которая готовила в том числе меня, занималась сама, добилась этой победы. Это общий труд, поэтому я искренне всем признателен, кто приложил к этому руку. И признателен всему министерству. Посмотрите, наверное, самые сильные болельщики это болельщики МЧС. Всем заметно. Поэтому в единстве наша сила. И наш девиз – «Когда едины, мы непобедимы».

Такие эмоциональные финиши и на Кубке мира нечасто встретишь. Смотрите, как на «Минской лыжне» болели сотрудники МЧС-7

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# Зимние виды спорта # общество # Александр Худолеев # Сергей Аземша # Ирина Петыш # Фотофакт

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