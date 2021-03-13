Такие эмоциональные финиши и на Кубке мира нечасто встретишь. Смотрите, как на «Минской лыжне» болели сотрудники МЧС

Новости Беларуси. Большой зимний праздник «Минская лыжня» снова в спортивном календаре. Рев трибун, развевающиеся флаги и борьба до последнего метра. Это не международные биатлонные старты, но соревнования, которые очень полюбились белорусскому болельщику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья Аземша переживала на заключительной стрельбе папы Сергея. Глава семейства на рубеже отработал чисто, но команда Следственного комитета, за которую он бежал, стала лишь четвертой. Победу в той гонке одержала дружина МЧС. Такие эмоциональные и красивые финиши и на Кубке мира нечасто встретишь.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Эмоции захлестывают. Это чувство радости и гордости за министерство, в котором работаешь. И самое главное – команда ребят и девчат, которая готовила в том числе меня, занималась сама, добилась этой победы. Это общий труд, поэтому я искренне всем признателен, кто приложил к этому руку. И признателен всему министерству. Посмотрите, наверное, самые сильные болельщики – это болельщики МЧС. Всем заметно. Поэтому в единстве наша сила. И наш девиз – «Когда едины, мы непобедимы».