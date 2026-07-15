В Париже после полуфинала ЧМ по футболу задержано свыше 140 человек

Полиция Франции задержала более 140 болельщиков в Париже и его пригородах после поражения национальной сборной в полуфинале чемпионата мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После финального свистка сотни молодых людей вышли на улицы, чтобы выразить свое разочарование. Они жгли файеры и бросали петарды. Утихомирить разбушевавшихся болельщиков пытались приехавшие наряды полиции, однако фанаты национальной сборной стали нападать на патрульные машины и забрасывать их пиротехникой. Правоохранителям пришлось применить силу. В полуфинале чемпионата мира по футболу сборная Франции проиграла сборной Испании со счетом 0:2.