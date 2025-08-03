Новости по тегу #Игорь Маршалов

«Запланирован ряд визитов министерств, ведомств как с одной, так и с другой стороны, именно для подписания этих договоров».
Беларусь поставила более 2000 единиц сельхозтехники в Зимбабве.
В последние годы новые краски внесли в сотрудничество с Зимбабве. Оживили политические контакты, что принесло свои всходы. Наша техника и технологии помогли этой стране собрать рекордный урожай.
О том, как воспринимают Беларусь в ООН, коллегам рассказал постпред нашей страны в Организации.
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