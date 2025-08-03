Прямой эфир

Новости по тегу #Игорь Маршалов

Игорь Маршалов: Беларусь и Зимбабве работают над подписанием более 20 договоров
03 августа 2025 16:58

Игорь Маршалов: Беларусь и Зимбабве работают над подписанием более 20 договоров

Зимбабвийские фермеры заинтересованы в поставках белорусской техники – Маршалов
03 августа 2025 16:57

Зимбабвийские фермеры заинтересованы в поставках белорусской техники – Маршалов

Там настоящий капитализм. Посол Беларуси в Зимбабве рассказал, как не потерять Африку из виду
03 августа 2025 16:56

Там настоящий капитализм. Посол Беларуси в Зимбабве рассказал, как не потерять Африку из виду

Белорусские инициативы на площадке ООН успешно реализуются – Рыбаков
28 июля 2025 10:37

Белорусские инициативы на площадке ООН успешно реализуются – Рыбаков

Беларусь і Зімбабвэ выходзяць на новы ўзровень адносін
21 февраля 2024 13:40

Беларусь і Зімбабвэ выходзяць на новы ўзровень адносін

Посол Беларуси в Зимбабве: все страны мира стремятся торговать со странами Африки
20 ноября 2023 19:09

Посол Беларуси в Зимбабве: все страны мира стремятся торговать со странами Африки

«Работы будет достаточно». Президент назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию
20 ноября 2023 11:07

«Работы будет достаточно». Президент назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию

КГК: мораторий на повышение цен распространяется и на интернет-торговлю
10 октября 2022 19:05

КГК: мораторий на повышение цен распространяется и на интернет-торговлю

Беларусь возглавила Координационный совет руководителей органов финансовых расследований СНГ
11 августа 2022 13:47

Беларусь возглавила Координационный совет руководителей органов финансовых расследований СНГ

Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем её историю
05 августа 2022 18:06

Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем её историю

«Контролируют все денежные потоки в стране». Как устроена работа Департамента финансовых расследований?
05 августа 2022 17:40

«Контролируют все денежные потоки в стране». Как устроена работа Департамента финансовых расследований?

«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»
14 марта 2021 20:50

«Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня»