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Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Афинах

15 июля 2026 11:34
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Александра Саснович вышла в 1/8 финала на турнире категории 250 в Афинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке стартового раунда белоруска, занимающая 143-е место в мировом рейтинге, обыграла российскую теннисистку Анну Блинкову, у которой 102-я позиция. В первом сете комфортным преимуществом владела соперница, она оставила игровой отрезок за собой с результатом – 6:3. Однако в последующих двух партиях землячка перехватила инициативу и взяла реванш – 6:2; 6:2.

Девушки провели на корте без малого два часа. За это время Александра выполнила два эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 13 брейк-пойнтов из 17. Счет личного противостояния стал 6:0 в пользу белоруски. Следующей соперницей Саснович будет 40-я ракетка планеты чешка Тереза Валентова.

# Теннис

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