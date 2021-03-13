Дмитрий Басков на «Минской лыжне»: хоккеем постоянно заниматься уже становится скучно на пятом десятке

Новости Беларуси. Большой зимний праздник «Минская лыжня» снова в спортивном календаре. Рев трибун, развевающиеся флаги и борьба до последнего метра. Это не международные биатлонные старты, но соревнования, которые очень полюбились белорусскому болельщику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в них принял Президент Беларуси.
Среди участников и спортивные функционеры. Например, Дмитрий Басков, который всю жизнь посвятил зимнему виду спорта, правда, немного другому – хоккею. Но, как выяснилось, практика лыжных гонок у него тоже есть.
Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Знаете, хоккеем постоянно заниматься уже становится скучно на пятом десятке, поэтому иногда во время обеденного перерыва за Федерацией хоккея можем прокатиться на лыжах. Пытаемся разнообразить всю функциональную нашу нагрузку, чтобы оставаться молодым и готовым к такого рода стартам.
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