Дмитрий Басков на «Минской лыжне»: хоккеем постоянно заниматься уже становится скучно на пятом десятке

Новости Беларуси. Большой зимний праздник «Минская лыжня» снова в спортивном календаре. Рев трибун, развевающиеся флаги и борьба до последнего метра. Это не международные биатлонные старты, но соревнования, которые очень полюбились белорусскому болельщику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в них принял Президент Беларуси.

Среди участников и спортивные функционеры. Например, Дмитрий Басков, который всю жизнь посвятил зимнему виду спорта, правда, немного другому – хоккею. Но, как выяснилось, практика лыжных гонок у него тоже есть.