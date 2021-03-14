Стала известна дата, когда Олег Новицкий снова полетит в космос

Новости Беларуси. Наш знаменитый земляк Олег Новицкий назначен командиром корабля «Союз МС-18» и командиром Международной космической станции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Наш знаменитый земляк Олег Новицкий назначен командиром корабля «Союз МС-18» и командиром Международной космической станции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Старт экспедиции запланирован с космодрома Байконур 9 апреля. Уверен, что и государственный флаг Беларуси вновь окажется на высоте.