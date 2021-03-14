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Стала известна дата, когда Олег Новицкий снова полетит в космос

14 марта 2021 19:07
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Новости Беларуси. Наш знаменитый земляк Олег Новицкий назначен командиром корабля «Союз МС-18» и командиром Международной космической станции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Стала известна дата, когда Олег Новицкий снова полетит в космос-1

Игорь Позняк, СТВ:
Старт экспедиции запланирован с космодрома Байконур 9 апреля. Уверен, что и государственный флаг Беларуси вновь окажется на высоте.

# Космос # общество # Олег Новицкий # Игорь Позняк # Фотофакт

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