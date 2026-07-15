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Главный мистик современной живописи! Рассказываем, почему стоит посетить выставку Никаса Сафронова в Витебске

15 июля 2026 10:54
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В Витебске сенсация. Главный мистик современной живописи привез в город свою вселенную. В год своего 70-летия Никаc Сафронов, которого называют одним из самых известных художников России и чьи картины считают за честь иметь в своих коллекциях мировые знаменитости, представляет грандиозный проект. 

Экспозиция «За гранью видимого. Миры Никаса Сафронова» – это не просто классическая ретроспектива, а глубокое путешествие по граням таланта маэстро, разделенное на четыре тематических мира. 

Подробности в видео

# Выставки # Славянский базар в Витебске

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