Главный мистик современной живописи! Рассказываем, почему стоит посетить выставку Никаса Сафронова в Витебске

В Витебске сенсация. Главный мистик современной живописи привез в город свою вселенную. В год своего 70-летия Никаc Сафронов, которого называют одним из самых известных художников России и чьи картины считают за честь иметь в своих коллекциях мировые знаменитости, представляет грандиозный проект.

Экспозиция «За гранью видимого. Миры Никаса Сафронова» – это не просто классическая ретроспектива, а глубокое путешествие по граням таланта маэстро, разделенное на четыре тематических мира.