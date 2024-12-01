Второе дыхание для фестивального города! Самые яркие моменты «Марафона единства» в Витебске

В Витебске «Марафон единства» встретили тепло и душевно. Хоть город в культурном плане, кажется, удивить сложно – «Славянский базар» делает свое дело. Но «Марафон единства» – это новая возможность еще лучше узнать свою страну, историю, наш культурный и духовный код и пообщаться с теми, кто настроен на позитив и сплочение, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Алеся Иванова о том, что нас объединяет.

Витебск – один из старейших городов Беларуси. Расположенный на слиянии трех рек – Двины, Витьбы и Лучесы – он вырастил на своей земле многих белорусских классиков и художников. Здесь нашел вдохновение авангардист Казимир Малевич, а для Марка Шагала Витебск стал той самой утерянной Родиной, о которой он всю жизнь вспоминал, но куда так и не смог вернуться.

Алеся Иванова, корреспондент:

«Над городом» – именно так называется легендарная картина о возвышенных чувствах художника, родившегося здесь и прославившего Беларусь на весь мир. Витебск – город-вдохновитель, а еще – первооткрыватель и рекордсмен. Именно по витебским рельсам в конце XIX века прошел самый первый в стране трамвай. В Витебске родился самый высокий человек в мире. И самая большая площадь в стране тоже в Витебске. А вообще, кому как ни витебчанам знать, что такое настоящее единство. Вот уже более 30 лет под сводами легендарной арки Летнего амфитеатра звучит самый васильковый гимн, на позывные которого слетаются народы из десятков стран мира. Центром сплочения Витебск стал и в эти дни.

Интерактивные площадки, квесты, «НЕскучные НЕлекции», а еще – выставки и мастер-классы. На два дня северная столица вновь примерила фестивальный наряд. Самый народный марафон привез в Витебск не только сюрпризы и хорошее настроение, но и окутал самой настоящей заботой и единством.

В будни витебчан вновь вернулась музыка. Полюбившиеся хиты от любимых исполнителей теперь не под васильковой аркой, а прямо на рабочем месте. Проект «Разам працуем, разам спяваем» привез праздник в цеха машиностроительного гиганта. Подробности в сюжете.

Раскрыть культурный код своего народа и показать, чем гордится сегодня Витебская земля, – на сцене ледовой арены финальные аккорды Марафона единства – масштабный гала-концерт «Время выбрало нас». Стихи о любимом городе, песни – о войне и мире, любви, независимости, о белорусах. Десятки артистов дарили часть своей души гостеприимной витебской публике. Своими самобытными номерами удивляли и любительские коллективы. Звуки музыки сопровождали оригинальные технические решения, оформление и спецэффекты. Создавали неповторимую атмосферу и настроение – яркие костюмы и творческий реквизит. «Марафон единства» продолжит путешествие по Витебщине. Организаторы проекта готовятся к следующей остановке.

Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по организации и проведению акции «Марафон единства»:

Орша в активной подготовке. Концерт в Орше, как вы понимаете, будет отличаться. Там у нас будут и оршанские спикеры, и уроженцы Орши. На Орше мы заканчиваем марафон в Витебской области. Дальше мы возвращаемся в Брестскую область, и следующие города – это Барановичи и Брест.