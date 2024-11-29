«Марафон единства» стартовал в Витебске. Что в программе форума?

Признаться в любви своей стране и своему родному городу! Самый масштабный марафон, объединивший тысячи белорусов из разных уголков страны, 29 ноября встречает Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город по праву можно назвать культурным центром нашей страны, это еще раз подчеркивают и организаторы общественно-культурной акции «Марафон единства». Под витебским небом вдохновение нашли известные художники Марк Шагал и Казимир Малевич. А еще вот уже более 30 лет под сводами Летнего амфитеатра звучат известные на весь мир позывные «Славянского базара». Эти два дня город также проведет в уже привычном для себя фестивальном ритме.

Алексей Героев, председатель Витебского горисполкома:

Город Витебск, конечно же, очень рад принимать эстафету «Марафона единства». Витебск, все знают, – это город фестиваля, город красок, радости. Марафон, помимо того, что затрагивает разные сценические площадки города, выходит сегодня в трудовые коллективы предприятий промышленности. У работников предприятий будет возможность пообщаться между собой, поделиться опытом и, конечно же, посмотреть праздничный концерт.

Марина Новицкая, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома:

Стопроцентная готовность. Люди с таким настроением ожидают и встречи со спикерами, и концерты в трудовых коллективах. И «НЕскучные НЕлекции» ждут наши студенты. Поэтому готовность города. Вы видите, как преображается наш город, когда у нас праздничные мероприятия. Мы видим массу афиш, которые призывают людей включиться в марафон и начинать участвовать с азартом, с интересом.

Утро гости фестиваля начали традиционно со знакомства с промышленными флагманами страны. В экскурсионном маршруте пищевой гигант «Витьба». В год фабрика выпускает более тысячи тонн сладкой продукции. Вафли, сухие завтраки, шоколадные трубочки. Лакомства оценили не только белорусы, но и иностранцы. Процесс производства сегодня в объективах блогеров, за которыми наблюдают миллионы.

Виктория Храмцова, блогер:

Впервые на этом заводе. Мне очень круто. Это вафля, я ее взяла, только изготовленная, свеженькая вафля. Очень здесь нравится. Спасибо, что пригласили. Вообще очень нравится смотреть на производство, как все изготавливается своими глазами. Вафли эти вкусные. С детства их люблю, ем. И трубочки, и вафли, и сухие завтраки, все очень нравится.