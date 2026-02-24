В Минской области планируют обновить не менее 25 тыс. км автомобильных дорог

Улучшение дорожной инфраструктуры и развитие быстрого регионального сообщения. В пятилетку качества особое внимание – ремонту магистралей. Так, в центральном регионе планируют обновить не менее 25 тысяч километров республиканских и местных автомобильных дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцком районе объемы ремонтных работ также увеличены. План – обновить порядка 95 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Уделят внимание и придомовым территориям. Задача благоустроить 6 дворов.

Олег Бирюк, заместитель директора по строительству службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района:

На 2026 год запланировано проведение закупки по реконструкции участка улицы Богдановича от улицы Софии Слуцкой до улицы Комсомольской с переустройством мостового сооружения.

Кроме того, в Минской области обновят участки трасс в сторону Молодечно, Гродно и Дзержинска. Задача – полностью обеспечить кратчайшие маршруты от райцентров к агрогородкам дорогами с усовершенствованным покрытием.