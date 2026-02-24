Сколько будут стоить путевки в белорусские санатории в 2026 году, ответил Болбатовский

Цены на санаторно-курортные услуги в Беларуси будут оставаться на приемлемом уровне. Об этом рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, пишет БЕЛТА.

По его словам, в январе 2026 года рост цен составил около 6% по сравнению с январем 2025 года. В среднем стоимость путевки в 2026 году составляет 131 рубль.

На весенне-летний период цены несколько вырастут. Стоимость путевки будет зависеть от категории санатория и условий проживания.

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