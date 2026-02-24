Как прекрасная половина человечества развивает здравоохранение? Один день с заведующей поликлиникой

Открытие современных поликлиник и больниц, модернизация медучреждений, а также внедрение высоких технологий в здравоохранение. В 2025 году отечественная медицина продемонстрировала значительный прогресс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И в текущую пятилетку качества планы не менее масштабные.

За высокими показателями стоят настоящие профессионалы своего дела. В системе здравоохранения порядка 70 % практикующих специалистов – представительницы прекрасного пола.