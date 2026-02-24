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Как прекрасная половина человечества развивает здравоохранение? Один день с заведующей поликлиникой

24 февраля 2026 14:28
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Открытие современных поликлиник и больниц, модернизация медучреждений, а также внедрение высоких технологий в здравоохранение. В 2025 году отечественная медицина продемонстрировала значительный прогресс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И в текущую пятилетку качества планы не менее масштабные.

За высокими показателями стоят настоящие профессионалы своего дела. В системе здравоохранения порядка 70 % практикующих специалистов – представительницы прекрасного пола.

Яркий пример – Полина Кульгун, заведующая поликлиникой № 2 Смолевичей. Один день с медиком – материал Ольги Пасечник.

Как прекрасная половина человечества развивает здравоохранение? Один день с заведующей поликлиникой-2

Полина Кульгун, заведующая поликлиникой №2 Смолевичей:
У меня в семье медицинских работников не было. Я первая встала на эту стезю. Окончила я Гомельский медицинский университет в 2017 году. Отработка у меня была изначально по моему месту жительства, в моем родном городе Лунинце. Но после 5 лет я решила попробовать себя в чем-то новом и выбрала своим следующим местом работы Смоленскую ЦРБ. Я работаю врачом уже восьмой год, в должности заведующего поликлиникой – третий. Моей обязанностью, конечно, является не только медицинская помощь населению, но и создание комфортных условий для работы моих специалистов. 

Как прекрасная половина человечества развивает здравоохранение? Один день с заведующей поликлиникой-4

Полина Кульгун:
Под моим руководством на данный момент находится более 100 человек в данной поликлинике. Из них 32 врача, которые имеют высшее образование. Я совмещаю вместе заведование и работаю врачом общей практики, веду прием населения на своем участке. Так же, как и врачи, выполняю все манипуляции и лечение диагностику пациентов.

Подробности в видео.

# Здравоохранение Беларуси # Год белорусской женщины

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