Как прекрасная половина человечества развивает здравоохранение? Один день с заведующей поликлиникой
Открытие современных поликлиник и больниц, модернизация медучреждений, а также внедрение высоких технологий в здравоохранение. В 2025 году отечественная медицина продемонстрировала значительный прогресс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И в текущую пятилетку качества планы не менее масштабные.
За высокими показателями стоят настоящие профессионалы своего дела. В системе здравоохранения порядка 70 % практикующих специалистов – представительницы прекрасного пола.
Яркий пример – Полина Кульгун, заведующая поликлиникой № 2 Смолевичей. Один день с медиком – материал Ольги Пасечник.
Полина Кульгун, заведующая поликлиникой №2 Смолевичей:
У меня в семье медицинских работников не было. Я первая встала на эту стезю. Окончила я Гомельский медицинский университет в 2017 году. Отработка у меня была изначально по моему месту жительства, в моем родном городе Лунинце. Но после 5 лет я решила попробовать себя в чем-то новом и выбрала своим следующим местом работы Смоленскую ЦРБ. Я работаю врачом уже восьмой год, в должности заведующего поликлиникой – третий. Моей обязанностью, конечно, является не только медицинская помощь населению, но и создание комфортных условий для работы моих специалистов.
Полина Кульгун:
Под моим руководством на данный момент находится более 100 человек в данной поликлинике. Из них 32 врача, которые имеют высшее образование. Я совмещаю вместе заведование и работаю врачом общей практики, веду прием населения на своем участке. Так же, как и врачи, выполняю все манипуляции и лечение диагностику пациентов.
Подробности в видео.