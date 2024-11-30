На «Знаковой встрече» в Витебске обсудили тему доверия к различным источникам информации
Достижения и земляки, которыми по праву можно гордиться. «Марафон единства» принимает Витебск. Вот туже второй день город является площадкой для ярких и запоминающихся событий и диалогов без купюр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу два мурала «Будущее Беларуси в твоих руках» открыли в Витебске.
Не попасться на удочку откровенной лжи и фейковых новостей. Как ориентировать в информационном потоке и доверять только проверенным источникам обсуждали на «Знаковой встрече». Традиционно спикерам, а это представители крупнейших СМИ страны, адресовали множество вопросов. К диалогу подключились десятки человек. Для участия в разговоре люди специально приехали из других регионов страны.
Зинаида Жукоцкая, профессор Белорусско-Российского университета:
Культура потребления информации для молодежи – это очень важно. Потому что я, как вузовский преподаватель, профессор Белорусско-Российского университета, и в наших стенах тоже часто проходят знаковые встречи. Для студентов это очень важно, для нашей молодежи. Кому доверять? Какому источнику информации? Это главный вопрос, который я хочу задать.
Более 80 команд вышли на старт традиционного городского квеста «Это все мое родное». 10 тематических станций, интеллектуальные и творческие состязания, возможность проявить креатив и командный дух. На каждой остановке вопросы о белорусской культуре, национальных блюдах, знаменитых земляках, а также истории и достижениях страны.
Квест нам очень понравился. Буквально пару станций, нам не хватило чуть-чуть знаний, но в основном, я считаю, мы справились со своей командой. Это все так сплачивает, объединяет, здоровая такая команда.
Все вопросы в основном были связаны с историей Беларуси, с нашим городом. Задания связаны именно с творческой стороной Беларуси, с песнями, танцами под белорусскую музыку.
В Витебске представили сразу несколько новых выставок. Впервые в рамках марафона экспозиция, посвященная 100-летию белорусского кино. Афиши, костюмы и реквизит к знаковым фильмам – каждый экспонат отражает путь белорусского киноискусства от зарождения до современности.