На «Знаковой встрече» в Витебске обсудили тему доверия к различным источникам информации

Достижения и земляки, которыми по праву можно гордиться. «Марафон единства» принимает Витебск. Вот туже второй день город является площадкой для ярких и запоминающихся событий и диалогов без купюр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не попасться на удочку откровенной лжи и фейковых новостей. Как ориентировать в информационном потоке и доверять только проверенным источникам обсуждали на «Знаковой встрече». Традиционно спикерам, а это представители крупнейших СМИ страны, адресовали множество вопросов. К диалогу подключились десятки человек. Для участия в разговоре люди специально приехали из других регионов страны.

Зинаида Жукоцкая, профессор Белорусско-Российского университета:

Культура потребления информации для молодежи – это очень важно. Потому что я, как вузовский преподаватель, профессор Белорусско-Российского университета, и в наших стенах тоже часто проходят знаковые встречи. Для студентов это очень важно, для нашей молодежи. Кому доверять? Какому источнику информации? Это главный вопрос, который я хочу задать.