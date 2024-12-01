Разворот на Восток. Что общего между Беларусью и Пакистаном? Визит Президента в Исламабад

Европа старается отгородиться от нас. Дружба врозь обходится ей недешево. Разорванные логистические связи, закрытые границы, санкции оставляют глубокие шрамы на экономике ЕС. Нагрузки не выдерживают даже самые сильные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь все больше разворачивается на Восток. Визит Александра Лукашенко в Пакистан – тому подтверждение. Мы идем на сближение со странами Глобального Юга, которые будут формировать основу новой системы мировых отношений, где нет места западному диктату. Поэтому для нас Пакистан не только экономический партнер, но и страна, которая позволит укрепить белорусские позиции в азиатском регионе и на международной арене. Нашу делегацию принимали в исламской республике как дорогих гостей. Чего только стоит общение первых лиц. На Востоке Пакистан вообще называют чемпионом гостеприимства, и это передавалось даже через призму телекамер. Это общая черта наших народов.

«Земля чистых и безупречных» – так на урду и персидском языке звучит Пакистан, таким он видится с высоты, таким должен стать когда-то. Но этот путь не простой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Пакистан в начале недели жил протестами и визитом белорусского Президента. И можно порассуждать, какое из событий для созидательного будущего исламской республики важнее. Учитывая, что одно несет за собой экономические потери, чего стоят перекрытие дорог и невозможность нормально работать, а другое – перспективы договоренностей и ощутимый рост уже сегодня.

Расти, в общем-то, есть куда. У пятой по численности населения страны мира, крупнейшего государства азиатского региона, где могут сделать все что угодно, уровень жизни явно не соответствует потенциалу. Важно, что это в Пакистане понимают и, несмотря на раскачку, идут вперед. Возможно, даже не осознавая собственной значимости. О ней прямо напомнил Александр Лукашенко. «Вас будут качать». Лукашенко предостерег руководство Пакистана.

Больше к теме протестов публично не возвращались, хотя белорусу есть что об этом сказать. Методы деструктивных сил не изменились, равно как и лозунги, с момента, когда Президент Лукашенко в 2020-м показал, что им можно противостоять. Как бы кому-то ни хотелось, решает реальное большинство, а не дутое.

Под внешний информационный неспокойный флер Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф могли себе позволить спокойно обсуждать насущное за ужином. А именно поставки техники, создание совместных производств и геополитику, конечно. Их встреча именно сейчас, именно в Исламабаде, похоже, уже дала реальный толчок для дальнейшей работы. Рыженков: мы договорились с Пакистаном о целом ряде визитов профильных министров в 2025 году. Подробнее.

Это интервью глава нашего МИД давал сразу по окончании заявления лидеров для СМИ. На фоне хорошо видно снующих туда-сюда министров, которые искали своих визави для еще одних переговоров с учетом новых вводных. Лукашенко: ни один министр не должен уехать из Пакистана без портфеля вопросов. Подробнее.