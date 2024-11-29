Зарядились бодростью на год! Как Витебск встречает участников «Марафона единства»?

Ощутить дух единства и прикоснуться к истории и традициям. Витебск встречает участников республиканской общественно-культурной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерактивные площадки, «НЕскучные НЕлекции», концертные программы, выставки и экскурсии – эти два дня жителям и гостям города скучать будет некогда. Сотрудников витебских предприятий «Марафон единства» застал прямо на рабочем месте.

На предприятии «Витстройтехмаш» музыкальная зарядка. Индустриальный концерт прямо в цехах ведущего промышленного гиганта. Здесь производят краны, подъемники, бурильные машины. На вооружении завода самое современное высокотехнологичное оборудование. В месяц с конвейера сходит около 60 единиц техники. Ее хорошо знают не только в Беларуси, но и на рынке СНГ.

Юлия Еременко, юрист машиностроительного завода:

Мы все сплотились, были такие активные, веселые, заряженные на новый день, на новые свершения на работе. Было очень-очень жарко, мы согрелись и даже зря так тепло оделись.

Дмитрий Попков, слесарь машиностроительного завода:

Все вместе, всем коллективом, и администрация, и рабочие собрались вместе, послушали прекрасную музыку, спели, потанцевали. В общем, объединили в одно целое свой коллектив. И зарядились бодростью на рабочий не только день, но месяц и год.

Еще одна точка в плотном расписании марафонцев – экскурсия на «Витебские ковры». Легендарная фабрика сегодня производит порядка 16 миллионов квадратных метров изделий в год. Инновационное оснащение позволяет воплощать в жизнь практически любые запросы потребителей. Если раньше на производство одного ковра уходило больше месяца, то сегодня срок сократился до недели.

Стефания Шеликова, артистка образцового ансамбля танца «Чароўны свет»:

Ковры выполнены очень деликатно. Я бы вернулась сюда еще раз на еще одну экскурсию. Витебск город очень красивый, интересный, очень живые улицы, музыка.

Витебский регион по праву гордится и другими не только промышленными, но и медицинскими достижениями. Технологичные манекены, инновационные лекарственные средства и антисептики, высокоточные тест-системы, антибактериальные средства на основе наночастиц серебра – мединновациями удивляют гостей выставки «Беларусь. Медицина. Будущее».