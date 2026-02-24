Путин: противник готовится взорвать газопроводы в Черном море

Глава России Владимир Путин заявил, что есть оперативные сведения о подготовке к возможному подрыву газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», которые проходят по дну Черного моря. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас вот информация тоже наша оперативная идет. <...> Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток"», – сказал глава государства в ходе заседания коллегии ФСБ России во вторник.

По «Голубому потоку» газ поступает в Турцию в обход третьих стран. «Турецкий поток» рассчитан на транзит топлива турецким потребителям и далее в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Фото: pixabay