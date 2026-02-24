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В Минтруда рассказали о новых правилах выхода на больничный для ИП, адвокатов и нотариусов

24 февраля 2026 14:24
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В Минтруда рассказали о новых правилах выхода на больничный для ИП, адвокатов и нотариусов-0

С 2026 года меняется порядок оформления пособий по нетрудоспособности, а также по беременности и родам для индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов. Об этом сообщила начальник управления социального страхования и пенсий Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси Елена Лосева на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

Ранее пособия были назначены только при уплате взносов не менее чем за 183 календарных дня. Теперь же право на выплаты имеют все, кто платил взносы в предыдущем году, независимо от количества дней.

Размер пособия определяется в зависимости от дохода за предыдущий год и стажа работы. Весь чистый доход делится на 365 дней. Если лицо не работало в течение полного года – на количество дней с момента регистрации. Если стаж работы более 10 лет, выплачивается 100 % среднего дневного дохода, если стаж менее 10 лет – 80 %.

Фото: president.gov.by

# общество

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