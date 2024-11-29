Праздник на два дня – «Марафон единства» дарит творческие подарки рабочим коллективам

Ярко по стране шагает «Марафон единства», и в каждом городе на своем пути он открывает новую страницу в культурной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что такое единство? На этот вопрос организаторы проекта предложили ответить школьникам. 29 ноября в Витебске наградили победителей областного этапа конкурса сочинений. 120 ребят рассказали о своем понимании этого многогранного понятия. Сердца членов жюри покорила Екатерина Сапего из Орши. «Один человек – это сила, но когда объединяются люди, народы – это мощь и непоколебимость», – такой ответ девочка дала на главный вопрос конкурса.

Екатерина Сапего, учащаяся средней школы № 17 Орши:

Когда объявили о том, что будет такой конкурс, я сразу поняла, что праведники народов мира как раз таки про это, про единство, суть единства наших народов. Так как у меня уже были материалы к исследовательской работе, я ее на данный момент дописываю, собираю материал еще, было достаточно легко.

Наградами отметили и победителей областного этапа конкурса рисунков учащихся начальных классов «Мы вместе». Лейтмотив всех творческих работ – мир, созидание и стабильность. То значимое и хрупкое, что предстоит сохранить и приумножить молодым людям. О том, как важно сделать правильный выбор и не бояться нести за него ответственность, обсуждают с учащимся витебских колледжей на «НЕскучных НЕлекциях». Мероприятие стало одной из добрых традиций марафона. Но в этот раз программу разнообразили чтением авторских стихов. Они завершили разговор о важном.

Советы, которые нам дают эксперты, мы все это учитываем. И для нас это становится каким-то определенным стимулом, чтобы через несколько лет (возможно, десятков лет) мы тоже вышли и смогли что-то сказать подрастающему поколению и сделать свой выбор. Мы получили этот счастливый билет. Конечно, 15 ребят получили билеты уже более вещественные. На концерте они завтра представят наш колледж в Ледовом дворце, будут аплодировать за нас всех.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Витебск – это седьмой город, который принимает марафон, и в каждом городе набираем все более значимые обороты. Энергетика марафона просто потрясающая. И этой энергетикой заряжены все, кто здесь живет, учится, трудится. И сегодняшняя наша «НЕскучная НЕлекция» тому подтверждение.