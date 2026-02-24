После возможного соглашения с Россией в Украине могут начаться беспорядки. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на Politico.

По мнению авторов иностранного издания, разногласия по поводу территориальных уступок могут стать выходом из-под контроля и ударом по патриотам и ветеранам.

«Для патриотов и фронтовиков это будет как нож в спину», – говорится в публикации.

Издание также отмечает острую нехватку кадров: мобилизация не пользуется популярностью, а желающих воевать становится все меньше.

При это оппозиция в Украине считает, что Европа и США готовы воевать до последнего украинца.

На этом фоне The New York Times отмечает увеличение числа украинцев, готовых пойти на уступки ради мира, хотя Зеленский по-прежнему выступает против вывода войск из Донбасса.

Москва настаивает на том, что Донбасс является ключевым условием урегулирования.

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