Фестивальный Витебск в восторге! «Марафон единства» завершился в северной столице

Единство народа – это когда мы одинаково или по схожим принципам оцениваем наше прошлое, смотрим на настоящее и планируем будущее. И это вовсе не абстрактная дефиниция, а необходимое условие выживания государств в современном мире. Условие сохранения независимости и суверенитета. И примеров тому в новейшей истории немало, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А потому в этом смысле единство белорусского народа, которое мы демонстрировали не раз, – огромное преимущество и, если хотите, наш коллективный билет в будущее. «Марафон единства» – масштабная общественно-культурная акция продолжает путешествие по стране. Очередная локация – фестивальный и индустриальный Витебск. Алина Мычко собрала яркие моменты.

На два дня Витебск окунулся в атмосферу праздника. Прощаясь с городом, марафон оставляет после себя не только невероятные эмоции и впечатления, но и напоминание – будущее страны в твоих руках. Сразу два мурала «Будущее Беларуси в твоих руках» открыли в Витебске. Читайте здесь.

Культурное, духовное единство, память и понимание того пути, который прошла Беларусь на пути к независимости. Ценные знания хранят книги. Проект «Знания без границ» пополнил фонды областных библиотек. Это редкие издания о прошлом и настоящем белорусского народа, становлении нашей государственности, науке и культуре. Витебские сокровищницы знаний также получили доступ к электронным ресурсам Национальной библиотеки. И теперь смогут прикоснуться к десяткам тысяч новых материалов. Доверять нужно именно таким надежным источникам. Сегодня важно не попасться на удочку откровенной лжи и фейковых новостей. Как ориентироваться в потоке информации, обсуждали на «Знаковой встрече». Традиционно спикерам – а это представители ведущих СМИ – адресовали множество вопросов. К диалогу подключились десятки человек. Для участия в разговоре люди специально приехали из других регионов страны. На «Знаковой встрече» в Витебске обсудили тему доверия к различным источникам информации.

Ирина Акулович, генеральный директор информационного агентства БЕЛТА:

Очень многие тонут в потоке информации. Очень сложно определиться, что выбрать, что читать, кому верить. Это же мы, информационщики, уже как бы знаем. Вот это имеет смысл прочесть, а на это вообще не стоит обращать внимание. А здесь точно будет манипуляция. Поэтому мы старались с Иваном Михайловичем давать факты. То, что говорит Президент: факты на стол. Сегодня были факты на экран.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

Нетипичный разговор, потому что обычно выступают в трудовых коллективах, где люди, в общем-то, одной профессии, как правило, находятся. Здесь же эпицентр торгового центра. Кроме тех людей, которые пришли специально для того, чтобы с нами пообщаться, было очень много людей, которые пришли за покупками, и они имели возможность задать нам вопрос. Вы слышали, вопросы были даже и острые. Подробности в видео.

Алина Мычко, корреспондент:

Самое долгожданное событие этого дня – праздничный концерт. В афише – более 800 ярких имен. Свои номера представляют звезды белорусской сцены со всех регионов страны.

На гостеприимной витебской сцене звучали популярные хиты и премьеры от заслуженных артистов Беларуси. Своими самобытными номерами удивляли и творческие коллективы. Особое внимание уделили созданию настроения: звуки музыки сопровождали оригинальные технические решения, оформление и спецэффекты.

Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по организации и проведению акции «Марафон единства»:

Витебская земля богата талантами. Здесь есть очень много интересных режиссерских находок, очень много талантливых людей. В сегодняшнем концерте, конечно же, есть уроженцы Витебской области, в частности Анна Благова. Ну и коллективы, местные коллективы, они очень активно участвуют. Гала-концерт «Время выбрало нас» завершает праздничную программу «Марафона единства» в Витебске.