Путин призвал ФСБ задействовать весь потенциал для нейтрализации угроз

На заседании коллегии ФСБ Владимир Путин призвал ведомство в полной мере задействовать свой кадровый, технический и аналитический потенциал. Об этом пишет РИА Новости.

«Важно в полной мере задействовать кадровый и технический потенциал ведомства, его оперативные и аналитические возможности для своевременной и эффективной нейтрализации потенциальных угроз», – заявил Путин.

Это нужно для своевременной нейтрализации угроз, надежной защиты национальных интересов и обеспечения стабильного развития России, подчеркнул глава Российской Федерации.

Фото: kremlin.ru