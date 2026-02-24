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Путин призвал ФСБ задействовать весь потенциал для нейтрализации угроз

24 февраля 2026 15:01
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Путин призвал ФСБ задействовать весь потенциал для нейтрализации угроз-0

На заседании коллегии ФСБ Владимир Путин призвал ведомство в полной мере задействовать свой кадровый, технический и аналитический потенциал. Об этом пишет РИА Новости.

«Важно в полной мере задействовать кадровый и технический потенциал ведомства, его оперативные и аналитические возможности для своевременной и эффективной нейтрализации потенциальных угроз», – заявил Путин.

Это нужно для своевременной нейтрализации угроз, надежной защиты национальных интересов и обеспечения стабильного развития России, подчеркнул глава Российской Федерации.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Владимир Путин

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