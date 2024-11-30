Сразу два мурала «Будущее Беларуси в твоих руках» открыли в Витебске

«Марафон единства» продолжает дарить праздник и яркие эмоции белорусам. Второй день Витебск живет в фестивальном ритме. Это утро началось с приятных открытий и подарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу два мурала с символичным названием «Будущее Беларуси в твоих руках» заиграли яркими красками на фасаде Ледового дворца. На фоне живописной природы изображены мужская, женская и детская ладони, на которых лежит карта нашей страны. В основу рисунков заложено несколько глубоких смыслов: ценность традиционных семейных отношений, любовь к Родине, забота о ее успешном будущем.

Дарья Збуржинская, учащаяся гимназии №1 Витебска: Когда проезжаешь и видишь, до какой степени все это проработано, сделано, действительно это поднимает настроение. Потому что наш город просыпается, наш город видит всю эту красоту и процветает с каждым днем все больше и больше.

Мира Казакевич, учащаяся средней школы № 10 Витебска имени А.К. Горовца: Показывает какие-то семейные ценности, что надо все-таки ценить, понимать, что семья – это важно. Три ладони, взрослые и маленького ребенка, думаю, в целом отражают семейные ценности и патриотизм.

Мурал не единственный подарок городу от «Марафона единства». Фонды местной библиотеки имени Ленина пополнили около полусотни новых изданий. Книги рассказывают о Великой Отечественной войне, геноциде белорусского народа, становлении государственности.

Витебская сокровищница знаний получила также сертификат на подключение к электронным ресурсам Национальной библиотеки, открывающий доступ к обширным информационным и образовательным материалам.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Суть «Знания без границ» – показать единство, интеллектуальное и культурное, нашей страны через книгу, электронные ресурсы. У нас есть такое понятие – может быть, оно звучит немножко бюрократически – социально значимая литература. Проще говоря, это полезная литература, важная, нужная, актуальная, которая издается нашими издательствами, поступает в библиотеки.

Конечно же, центральная и главная библиотека, которая собирает эту литературу, это Национальная, и мы делимся.