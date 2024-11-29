Праздник ворвался в будни витебчан! Северная столица Беларуси приняла эстафету «Марафона единства»
Фестивальный Витебск сегодня погрузился в атмосферу праздника. Город принял эстафету «Марафона единства», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, это не только локации для творчества, но и возможность поучаствовать в познавательной дискуссии о нашем прошлом, настоящем и будущем. Напомним, масштабная общественно-культурная акция проходит с середины сентября. И охватит все регионы страны.
Алеся Иванова о том, что нас объединяет.
С высоты птичьего полета Витебск как на ладони. Именно этим живописным пейзажем когда-то вдохновился Марк Шагал и написал свои самые знаменитые картины о родном городе. Рассвет своего творчества под васильковым небом застал и Казимир Малевич. А белорусский классик Василь Быков на северной земле прославлял подвиг героев в Великой Отечественной войне.
Алеся Иванова, корреспондент:
Маст-хев для любого туриста, который приехал в Витебск, – совершить променад по улице Суворова. Ведь она одна из старейших в городе. Впрочем, это видно даже невооруженным глазом. Булыжная мостовая и множество исторических зданий, например, городская ратуша, духовная семинария, бывшие торговые ряды. Помнит эта улица даже следы французского императора Наполеона, который провел в Витебске целых две недели и даже встретил здесь свой 43-й день рождения.
Этот день Витебск провел в привычном для себя фестивальном ритме. «Марафон единства» разогнал тучи даже на хмуром небе над Двиной. Праздник в прямом смысле ворвался в будни витебчан.
На предприятии «Витстройтехмаш» музыкальная зарядка. Индустриальный концерт прямо в цехах машиностроительного гиганта. В месяц с конвейера сходит около 60 единиц техники – это краны, подъемники и бурильные машины.
Зарядились бодростью на год! Как Витебск встречает участников «Марафона единства»?
Если Бобруйск – зефирная столица Беларуси, то Витебск – вафельная. В экскурсионном маршруте марафонцев – пищевой гигант «Витьба». В год кондитерская фабрика выпускает более тысячи тонн лакомств. Процесс создания легендарных шоколадных трубочек и вафель сегодня попал в объективы телефонов блогеров.
«Марафон единства» стартовал в Витебске. Что в программе форума?
А эти тканые полотна наверняка хорошо известны любителям домашнего уюта. Витебские ковры сегодня знают далеко за пределами северного региона. А ведь когда-то на производство только одного изделия уходило больше месяца.
Алеся Иванова:
В конце 1950-х в Советском Союзе появилась мода на ковры с портретами. Несмотря на то, что на тот момент «Витебские ковры» выпускали только симметричные изделия, технологию удалось модернизировать.
«Марафон единства» привез в Витебск сразу два мастер-класса от Президентского оркестра Беларуси. В исполнении столичных маэстро классические композиции и выступление кавер-бенда. Нашлось место импровизации и живому общению.
Народный марафон призван не только давать ответы, но и задавать нужные вопросы. Например, что такое единство? Своим мнением на этот счет в сочинениях поделились более 120 школьников Витебщины. Больше всего жюри откликнулась работа Екатерины Сапего из Орши.
Наградами отметили и победителей областного этапа конкурса рисунков «Мы вместе». Лейтмотив всех творческих работ – мир, созидание и стабильность. О том, как важно сделать правильный выбор и не бояться нести за него ответственность, обсудили и с учащимися витебских колледжей на «НЕскучных НЕлекциях». На этот раз программу разнообразили чтением авторских стихов. Откровенный разговор о пути нашей государственности прошел сегодня и со студентами университета Машерова в рамках нового проекта марафона «Моя жизнь. Мой путь. Мой Президент».
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