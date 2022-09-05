«Всё ж нормально, чего начинаешь» Почему белорусы много лет упускали историческую правду?

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор. Кирилл Казаков, СТВ:

У нас было какое-то время, когда экономика побеждала политику. Так складывалось, что мы всегда говорили, что должны больше заработать, продать. А история в этот день не подвела ли к тому, что политика победила экономику? И что о политике нужно думать точно так же, как об экономике, потому что где-то, думая о заработке страны, мы упустили идеологию, политику, и произошел тот самый 2020 год.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Правильно. На первом месте должна быть история. История – это учительница жизни. Мы иногда забывали. Если касаться национальной безопасности, концепции национальной безопасности или национальных интересов, к сожалению, мы наши национальные интересы через историко-культурное археологическое наследие, через значение этих исторических событий для всего белорусского народа, для нашей страны, почему-то ставили на другой план. Исходя из менталитета, особенностей, объективные и субъективные причины. Кирилл Казаков:

Зато наши оппоненты «они же враги» вытягивали на первый план. Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

То, что делали наши соседи исторические, рассказывать в своей истории как-то не хотелось, потому что отношения сейчас нормальные. Типа «все ж нормально, чего начинаешь?» Поэтому мы это упускали многие годы. Вадим Лакиза:

Добавлю. Вопросы, связанные с 2021 годом. Рижский мир. Мы в прошлом году начали четко, конкретно, и мои коллеги Гигин Вадим Францевич, Вячеслав Викторович Данилович, и мы называли «ганебны, страшный, несправедливый Рижский мир».