«Всё ж нормально, чего начинаешь» Почему белорусы много лет упускали историческую правду?
Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас было какое-то время, когда экономика побеждала политику. Так складывалось, что мы всегда говорили, что должны больше заработать, продать. А история в этот день не подвела ли к тому, что политика победила экономику? И что о политике нужно думать точно так же, как об экономике, потому что где-то, думая о заработке страны, мы упустили идеологию, политику, и произошел тот самый 2020 год.
Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Правильно. На первом месте должна быть история. История – это учительница жизни. Мы иногда забывали. Если касаться национальной безопасности, концепции национальной безопасности или национальных интересов, к сожалению, мы наши национальные интересы через историко-культурное археологическое наследие, через значение этих исторических событий для всего белорусского народа, для нашей страны, почему-то ставили на другой план. Исходя из менталитета, особенностей, объективные и субъективные причины.
Кирилл Казаков:
Зато наши оппоненты «они же враги» вытягивали на первый план.
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
То, что делали наши соседи исторические, рассказывать в своей истории как-то не хотелось, потому что отношения сейчас нормальные. Типа «все ж нормально, чего начинаешь?» Поэтому мы это упускали многие годы.
Вадим Лакиза:
Добавлю. Вопросы, связанные с 2021 годом. Рижский мир. Мы в прошлом году начали четко, конкретно, и мои коллеги Гигин Вадим Францевич, Вячеслав Викторович Данилович, и мы называли «ганебны, страшный, несправедливый Рижский мир».
Кирилл Казаков:
Очередная польская оккупация.
Вадим Лакиза:
1920 год. Вацлав Ластовский. Открываем книгу. Польская оккупация Беларуси. 1920 год. Люди не стеснялись.
Кирилл Казаков:
Люди жили в этом контексте. Мы тоже, живя в контексте 2020 года, можем более жестко говорить. Я не знаю, что будет через 100 лет и какие отношения у нас сложатся с нашими соседями, но мне кажется, что именно мы как современные историки, журналисты записываем то, что говорим. Возможно, как и Ластовский, оставим то, что говорил он.
Вадим Лакиза:
Наши оппозиционные коллеги тоже, когда в прошлом году мы обсуждали вопросы, связанные с 1939 годом, практически ни один не говорил, что это неправильно, что это не нужно.
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