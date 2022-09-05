Вадим Лакиза: «Важно для меня, что Президент раскрыл все страницы истории»

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мне кажется, что урок Президента был достаточно многослойным. Мы говорим, что он был для школьников познавательным, для журналистов цитабельным, а вот для историков он очень символичный. Мало кто заметил, что 1 сентября – это день начала Второй мировой войны. И вся тематика Президента, которая была, была о мире, но о том, что мира нам придется добиваться, а иногда и завоевывать. Необязательно оружием. Но для историков это было особое послание или нет?