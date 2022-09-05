Вадим Лакиза: «Важно для меня, что Президент раскрыл все страницы истории»

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мне кажется, что урок Президента был достаточно многослойным. Мы говорим, что он был для школьников познавательным, для журналистов цитабельным, а вот для историков он очень символичный. Мало кто заметил, что 1 сентября – это день начала Второй мировой войны. И вся тематика Президента, которая была, была о мире, но о том, что мира нам придется добиваться, а иногда и завоевывать. Необязательно оружием. Но для историков это было особое послание или нет?
Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Я еще потом несколько раз пересматривал многие моменты, общался со своими коллегами. Вот Станислав Юрецкий, который отвечал свое видение познания глобального и личного. Или изучения через малую родину, через личность – это, в принципе, правильно, потому что историю делает личность – к изучению всей истории. Очень важно для меня, что Президент раскрыл все страницы истории. То, что он всегда говорил, на что всегда обращает внимание, то, о чем он говорил, когда собирал историков. Он сказал: у меня есть история белорусской государственности (вот этот пятитомник), где многие моменты, связанные с историческими и национальными формами белорусской государственности. Он их раскрыл и подвел к тому, что у нас произошло на референдуме по Конституции. У нас 15-я и 54-я статьи. 15-я – это Великая Отечественная война, героизм и трагедия ВОВ и Второй мировой войны. 54-я статья – где вся глубинная тысячелетняя история. А если есть эта глубинная тысячелетняя история Беларуси, суверенного независимого государства, нам ничего не страшно, мы можем смотреть в будущее. А то, что 1 сентября – День знаний и урок истории, Президент, я думаю, просто не мог не обратить внимания на эти события, которые происходили более чем 81 год назад. И вот события Рижского мирного договора, этот подход его к карте, когда он четко показал те границы, которые остались. И что сегодня для Беларуси значит 17 сентября 1939 года. День народного единства.
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