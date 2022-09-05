Аграрии Беларуси заняты работой на урожай 2023-го. Когда ожидают первые зелёные всходы?

Новости Беларуси. Аграрии в основном заняты работой на урожай уже 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненском районе, где получили один из самых высоких в стране намолотов, приступили к севу озимых зерновых. Начали несколько раньше срока из-за сухой погоды. И это тонкий расчет на сезон осенних дождей – осадки ждут уже к выходным. Наш корреспондент Галина Буро вникала в вопросы агротехники.

Работа у аграриев не останавливается ни на минуту. После уборки одних культур тут же готовят почву под другие. Пахота, культивация, внесение удобрений и сев. Все по технологии.

Виктор Пригодич умеет обращаться с любой техникой. Летом – комбайн, осенью – энергонасыщенный трактор. За 20 лет в СПК имени Деньщикова стал одним из лучших механизаторов. Сейчас весь световой день сеет озимые. К качеству посева не придраться.

Виктор Пригодич, механизатор СПК имени Деньщикова:

На комбайне работал в уборочную я, намолотили 2 500. Потом перерыв был немного, отремонтировали сеялку, потом поехали сеять. Человек привык ко всему, ему то же самое, что делать, если человек работает.

На подготовке почвы и севе сейчас 10 энергонасыщенных тракторов, два из которых – только с конвейера белорусского завода. В хозяйстве ценят качество, а потому на всей технике – навигация с системой подруливания. Она не дает на один и тот же участок дважды внести зерно.

Галина Буро, корреспондент:

К севу озимых в хозяйстве приступили с выходных. Начали с культуры, под которую отводят больше всего площадей – с озимой пшеницы. Уже посеяно 10 % от плана. В Гродненском районе в этот раз к севу озимых зерновых приступили раньше срока из-за сухой погоды и недостатка влажности в почве.

Во время уборочной кампании в СПК Деньщикова получили рекордный урожай: валовый сбор зерна – свыше 29 тысяч тонн с урожайностью больше 92 центнеров с гектара. Порадовал и рапс. Потому сейчас очередной экзамен: что посеют осенью, то и пожнут летом 2023-го.