План лекции мог быть и другим. Как педагоги и журналисты оценивают урок от Президента?

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор. Кирилл Казаков, СТВ:

Тамара Валерьевна, как к учителю вопросу. Президентом, в принципе, был построен достаточно классический урок. Сначала он начала с вопросов. Задавал – ответьте. Потом показал артефакты. Показал – посмотрите. Потом подошел к карте, потом сам прочитал лекцию. В принципе, это из этих частей состоит обычный урок, не только истории. Любой урок. Ребята, что вам было задано, что они поняли, сейчас расскажу новое и давайте, наглядно покажу. Это было примером классического урока? И как Президент держался как педагог?

Тамара Касьянова, директор средней школы № 9 Минска:

Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотела бы заострить внимание, что на самом деле это экстраординарно, когда руководитель страны дает первый исторический урок для учащихся и старших классов, и студентов. Символично, что этот урок произошел 1 сентября, в День знаний. В Год исторической памяти. В условиях обострения геополитической обстановки на наших границах. И несмотря на огромную занятость главы государства, он нашел время провести первый урок. И показал нам, преподавателям различного уровня, мастер-класс. Как в доступной форме, очень эмоционально, очень просто рассказать ребятам историю своей страны. Заставить ею гордиться. На самом деле, это очень много для нас значит. Это заряд, в принципе, на весь учебный год. Алена Сырова, СТВ:

Я хоть и не педагог, но не соглашусь с вами. Все-таки что это была классическая форма. Игорь, вот скажи, что до начала этой лекции во Дворце Независимости мы обсуждали, как может начаться. Пойдет ли Президент по тезисам. Почти все были уверены, что нет. Но то, что он начнет именно так и именно с этих персоналий – едва ли можно было предположить. Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Да, я согласен. Мне кажется, Александр Григорьевич тестировал аудиторию в самом начале лекции, чтобы понять как педагог, кто находится, кто как реагирует на базовые вещи. Если бы реакция аудитории – детская, в первую очередь – была другой на тезисы, которые говорил Президент как главный лектор, и иные взрослые как лекторы дополнительные. Может быть, эта стадия была бы дольше, короче, иной. Но, как по мне, Александр Григорьевич видел, что в зале ребята разные. С разным пониманием и исторических процессов, с разными возможностями и желаниями изучать современный этап Беларуси, делать выводы и проводить параллели. Исходя из этого, начальная часть такая была пообъемнее, а после основной лекции появились вопросы и ответы. Все-таки возьму на себя смелость сказать, что Александр Григорьевич изначально, у него был некий план по лекции один, но в ходе урока пришлось, как и большинству, мне кажется, педагогов, подстраиваться под аудиторию, которую он, в общем-то, в первый раз видел.